Sa Peixateria renace en la Marina como nuevo corazón cultural de Ibiza

Sa Peixateria vuelve a la vida cotidiana de los ibicencos como uno de los espacios con mayor potencial cultural, social y comunitario de la ciudad. La completa rehabilitación del histórico edificio de la Marina de Ibiza permite recuperar un inmueble estrechamente ligado a la memoria colectiva de la ciudad y ponerlo al servicio de un barrio que gana un equipamiento moderno, versátil y preparado para atraer actividad durante los doce meses del año.

La reciente inauguración congregó a cientos de personas procedentes de distintos puntos del municipio y permitió comprobar el interés que despierta la recuperación de este antiguo mercado de pescado. Sin embargo, el verdadero valor de Sa Peixateria se conocerá a partir de ahora, cuando su sala comience a acoger propuestas capaces de reunir a residentes, asociaciones, colectivos culturales, entidades sociales y visitantes en pleno corazón del casco histórico.

Con una inversión total de 1,8 millones de euros, financiada con fondos procedentes de la Ley de Capitalidad, la actuación ha transformado el edificio en un centro polivalente sin renunciar a su identidad arquitectónica. Sa Peixateria conserva su característica geometría octogonal, uno de sus elementos más reconocibles, y la combina con una nueva cubierta de madera que crea una sala diáfana, funcional y adaptable a diferentes necesidades.

La inauguración de sa Peixateria, en imágenes /

El proyecto, ejecutado por Construcciones y Mejoras Sa Torre, S.L., también ha incluido la rehabilitación integral de las fachadas, la incorporación de soluciones para mejorar el confort acústico y la adecuación del espacio urbano situado junto al edificio. El resultado es un equipamiento pensado no solo para celebrar actividades en su interior, sino también para reforzar su relación con las calles y la vida cotidiana de la Marina.

Un espacio capaz de transformarse con cada evento

Una de las grandes fortalezas de la nueva Sa Peixateria es su capacidad para adaptarse a formatos muy diferentes. El espacio cuenta con un aforo para más de 400 personas y dispone de un escenario modular que permite configurar la sala en función de las características de cada actividad.

Su estructura octogonal abre posibilidades especialmente atractivas para la organización de eventos culturales, actuaciones, presentaciones, encuentros ciudadanos, exposiciones, jornadas educativas y propuestas sociales. La sala puede utilizarse con una disposición tradicional, pero también permite instalar un escenario central para desarrollar espectáculos en formato 360 grados, con el público distribuido alrededor de la acción.

Esta flexibilidad convierte a Sa Peixateria en un espacio singular dentro de la ciudad de Ibiza. Su diseño permite que cada evento pueda encontrar una configuración propia, aprovechando la cercanía entre artistas, participantes y espectadores. La nueva sala no nace vinculada a un único tipo de programación, sino con la vocación de convertirse en un lugar abierto a todo tipo de iniciativas.

Las instalaciones se completan con un almacén, un camerino con vestuario y tres lavabos, elementos que facilitan la organización de actividades de distinta dimensión. Además, las soluciones constructivas incorporadas durante la rehabilitación permiten reducir la reverberación en el interior y minimizar la transmisión de ruido hacia el exterior, una cuestión esencial para compatibilizar la programación cultural con el descanso y la convivencia en el barrio.

Sa Peixateria forma parte del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de los barrios de sa Penya, la Marina y Vara de Rey, con un nivel de protección de Grado 1.1. Su recuperación demuestra que la conservación del patrimonio puede ir de la mano de nuevos usos que respondan a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Más actividad para un barrio vivo todo el año

La apertura de Sa Peixateria debe entenderse como una pieza estratégica dentro de una visión más amplia para potenciar, mejorar, cuidar y dinamizar el casco histórico de Ibiza. El objetivo no es únicamente rehabilitar edificios, sino devolverles utilidad, generar nuevos motivos para visitar la zona y reforzar la vida diaria de barrios con una identidad única como la Marina y sa Penya.

En esta estrategia integral, Sa Peixateria se conecta con otras inversiones y actuaciones impulsadas en el entorno, como la llevada a cabo en Sa Carrosa. Cada nuevo espacio recuperado contribuye a crear una red de equipamientos capaces de atraer actividad cultural, social y ciudadana durante todo el año, al tiempo que se protege el patrimonio y se mejora la calidad de vida de los residentes.

La Colla de Sa Bodega ofrece una exhibición de 'ball pagès' durante la inauguración de Sa Peixateria. / Vicent Marí

La programación de eventos durante todo el año puede tener un efecto directo sobre el comercio y la restauración de la Marina. Cada concierto, exposición, encuentro o actividad representa una oportunidad para atraer público al barrio, aumentar el movimiento en sus calles y favorecer que los establecimientos de la zona mantengan su actividad más allá de los meses de mayor afluencia turística.

Este enfoque permite avanzar hacia un casco histórico más vivo, con negocios abiertos durante todo el año y con una oferta capaz de interesar tanto a quienes viven en Ibiza como a quienes visitan la ciudad. Sa Peixateria puede convertirse así en un punto de encuentro para la ciudadanía y, al mismo tiempo, en un motor de dinamización para el tejido económico local.

El interior de Sa Peixateria durante la inauguración. / Vicent Marí

La reforma del Mercat Vell reforzará esta transformación. Cuando las obras estén listas en los próximos meses, la Marina contará con dos espacios renovados y preparados para impulsar la vida del barrio. Sa Peixateria y el Mercat Vell podrán desempeñar funciones complementarias dentro de un entorno que apuesta por recuperar su patrimonio y llenarlo de actividad.

A estas actuaciones se suma el estudio para ubicar un cajero ciudadano en la zona. Este servicio permitiría a los residentes realizar trámites municipales sin tener que salir del barrio, durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Se trata de un paso más para acercar la administración a la ciudadanía y mejorar los servicios disponibles en el casco histórico.

Sa Peixateria abre sus puertas como mucho más que un edificio rehabilitado. Es un espacio flexible, una inversión en patrimonio y una herramienta para generar cultura, convivencia y oportunidades. Su nueva vida puede ayudar a que la Marina mantenga su esencia, recupere actividad y se consolide como un barrio vivo durante todo el año.