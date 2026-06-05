La Policía de Sant Joan investiga la fiesta de Desigual en Ibiza tras denuncias de los vecinos

La Policía Local de Sant Joan investiga si se cometió alguna irregularidad en la fiesta con la que Desigual celebró su 40 aniversario en el norte de Ibiza. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento después de que este diario preguntara si se había abierto algún expediente tras varias quejas de los vecinos. Desde el Consistorio insisten: "No hay expediente, se está revisando la documentación que ha presentado policía".

Según explica un portavoz municipal, la Policía se personó en la fiesta, a la que acudieron famosos nacionales e internacionales. Entre ellos estaban Ester Expósito, Demi Lovato, María Pombo, Irina Shayk o Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk

"Intervino tras recibir información vecinal relacionada con la instalación de infraestructuras temporales y la realización de pruebas de sonido en una finca del municipio", detalla. Al llegar al lugar en el que se celebraba la fiesta, "los agentes comprobaron la existencia de preparativos para un evento privado organizado por una empresa externa, consistente en una cena con presentación de producto y actuaciones programadas para las personas asistentes", relata el Ayuntamiento .

Galería: las imágenes del desfile con el que Desigual celebró en Ibiza los 40 años de su primera tienda / Sergio G. Cañizares / EFE

"Durante la actuación, los responsables del evento informaron a los agentes sobre las características de la actividad, las medidas organizativas adoptadas, los accesos habilitados, el estacionamiento previsto para vehículos y las medidas de seguridad implementadas", continúan desde el Consistorio, que detalla que los policías hicieron "comprobaciones" y levantaron un informe.

Fotos de todos los elementos para que los valoren los servicios jurídicos municipales

Además, los agentes hicieron fotos de todos los elementos. "Toda esta documentación ha sido remitida a los servicios municipales competentes y a los recursos jurídicos del Ayuntamiento para su conocimiento, valoración y, en su caso, adopción de las medidas que procedan", indican.

Sobre la posible falta de permisos o autorizaciones concretas para la calebración, el portavoz municipal señala que "será precisamente esta documentación la que permita determinar, por parte de los servicios municipales competentes, si la actividad o alguno de sus elementos requería comunicación, autorización o licencia específica, y si procede la adopción de alguna medida administrativa".

"Asimismo, durante la intervención se informó a los responsables de la conveniencia de comunicar la realización del evento al Ayuntamiento mediante los canales administrativos correspondientes, con el fin de que la Administración municipal tuviera constancia formal de la actividad", recalcan desde el Consistorio antes de destacar que la actuación policial durante la fiesta "se desarrolló con normalidad y sin registrarse incidentes de orden público ni situaciones que comprometieran la seguridad de las personas asistentes o de terceros".