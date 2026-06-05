Playas de Ibiza: Sant Joan exige al Govern que rechace el circuito de motos de agua frente a es Canaret

Sant Joan rechaza de pleno la creación de un circuito de motos de agua frente a la costa de es Canaret y ha informado desfavorablemente sobre la solicitud de la empresa para utilizar el embarcadero de Portinatx como base de su embarcación auxiliar. «No vamos a avalar una actividad que compromete la tranquilidad, la seguridad y los valores ambientales de una de las zonas más sensibles y apreciadas de nuestro litoral», ha sentenciado este viernes la alcaldesa, Tania Marí, a través de un comunicado de prensa.

Tal y como avanzó Diario de Ibiza, la empresa Cruceros Playa d'en Bossa S.L., propietaria de la naviera Aquabús, proyecta crear un circuito de motos acuáticas al norte del Cap Blanc, en es Canaret, además de ofrecer rutas organizadas de ida y vuelta, a 500 metros de la costa, desde esa misma zona y hasta la punta des Moscarter.

La autorización de este proyecto depende de la Dirección General de Costas y Litoral del Govern balear y necesitaría una evaluación ambiental favorable de la administración autonómica, ya que el litoral de Sant Joan está protegido por la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). No obstante, para desarrollar su actividad, la promotora pretende usar el embarcadero que se encuentra entre s'Arenal Gros y s'Arenal Petit, en Portinatx, además de instalar una mesa para la venta de tiquets, para lo que necesita una autorización de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Esta última solicitud para instalar la base de la actividad en Portinatx es la que ha sido rechazada este viernes por la Junta de Gobierno Local de Sant Joan, aunque no tiene un carácter vinculante y la decisión final es de la Dirección General de Costas y Litoral. El Ayuntamiento entiende que una iniciativa como el circuito de motos es incompatible con un modelo «basado en la preservación del paisaje, la tranquilidad y la compatibilidad de las actividades turísticas con la capacidad de carga del territorio», subraya Sant Joan en su comunicado.

Las razones

«La implantación de un circuito de motos náuticas supondría introducir una actividad náutica motorizada, intensiva, ruidosa y de carácter lucrativo privado en un ámbito especialmente sensible. El Consistorio entiende que es Canaret y Portinatx no deben consolidarse como base de actividades náuticas motorizadas intensivas, especialmente cuando la autorización se solicita para cuatro temporadas consecutivas», indica el Ayuntamiento.

Sant Joan pone de manifiesto que el horario de actividad que prevé desarrollar el circuito de motos acuáticas, entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, «coincide con la franja de mayor uso turístico, recreativo y familiar», con lo que afectará «a la tranquilidad que caracteriza el norte del municipio». Igualmente, considera que «no se puede informar favorablemente de una actividad de estas características sin una adecuada evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000».

El Ayuntamiento también ha detectado que el proyecto presentado por la promotora contiene «deficiencias e inconsistencias relevantes en la documentación», como las características de los fondeos, la localización y superficie real de ocupación o el régimen de uso del embarcadero, además de que ha provocado el rechazo de vecinos, que ya han presentado alegaciones contra el proyecto.

Por todo ello, Sant Joan insta a la Dirección General de Costas y Litoral a que rechace la autorización solicitada para crear este circuito, «atendiendo al informe municipal desfavorable y a las razones de interés público». En caso de que el ente autonómico no deniegue este proyecto, el Ayuntamiento exige que «se excluya expresamente cualquier uso del embarcadero LT-7 [entre s'Arenal Gros y s'Arenal Petit], de la playa, de la zona de baño, de los accesos y del entorno inmediato de Portinatx como soporte operativo de la actividad».

«El interés económico privado no puede prevalecer sobre la seguridad de los usuarios, la protección ambiental, la tranquilidad del entorno, la preservación del paisaje y el modelo municipal de gestión del litoral», concluye la alcaldesa.

Características del proyecto

Tal y como avanzó Diario de Ibiza, en el proyecto presentado ante la Dirección General de Costas y Litoral se detalla que el circuito ocuparía una superficie de 62.500 metros cuadrados, delimitada por cuatro boyas y situada a 500 metros de distancia al norte de es Cap Blanc, que cierra la bahía de es Canaret por poniente. Estas boyas, que deberían fijarse y retirarse diariamente, formarían un cuadrado de 250 metros por lado.

Tanto el circuito como las excursiones guiadas, en las que participarían cuatro motos acuáticas, se desarrollarían desde mayo hasta octubre. Actualmente, la isla de Ibiza cuenta con tres circuitos de motos de agua en Cala Tarida, Cala Gració y Platja d'en Bossa.