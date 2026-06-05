S'Aigua Blanca se queda sin socorristas ni servicios este verano y Santa Eulària avisa a los bañistas del riesgo de desprendimientos

La playa de s'Aigua Blanca, en el municipio de Santa Eulària, queda definida a partir de este verano como playa no vigilada y sin servicios municipales, según ha informado el Ayuntamiento. La medida implica que este punto del litoral, perteneciente a la parroquia de Sant Carles, no contará con servicio de salvamento ni vigilancia por parte de Cruz Roja, que dejará de prestar asistencia en esta playa.

El Consistorio ha señalado también que ha procedido a retirar todos los elementos existentes vinculados a los servicios municipales en s'Aigua Blanca.

Santa Eulària deja s’Aigua Blanca sin socorristas ni servicios municipales este verano. / Ayuntamiento de Santa Eulària

El Ayuntamiento recuerda que s'Aigua Blanca está calificada como playa de riesgo bajo en lo que respecta al estado del mar, aunque insiste en la necesidad de extremar la precaución por las características del entorno y, especialmente, por la presencia de zonas de acantilado.

En este sentido, el Consistorio pide tanto a la población residente como a los visitantes que no se sitúen en las laderas del acantilado y que respeten en todo momento la señalización existente, especialmente en aquellos puntos advertidos por riesgo de desprendimientos.

El acceso del tráfico rodado a la playa permanecerá cerrado. Ante cualquier incidencia o situación de emergencia, el Ayuntamiento recuerda que debe avisarse a la Guardia Civil o al teléfono de emergencias 112.

En los últimos años esta playa se ha tenido de cerrar en diversas ocasiones por riesgo de desprendimientos de los acantilados a los pies de los que se ubica el arenal. En octubre de 2024 el Ayuntamiento la cerró para acometer trabajos de saneamiento y estabilización de los riscos con el objetivo de que pudiera estar abierta la temporada de 2025. A pesar de esto, el año pasado había carteles en diferentes puntos de s’Aigua Blanca para advertir sobre el «peligro por desprendimientos» y las zonas en las que estaba «prohibido tumbarse».

Esta decisión se toma apenas un mes después de que el Ayuntamiento anunciara que solicitaría al Consell de Ibiza una parada para llegar a la playa y reducir el tráfico ante el cierre del aparcamiento, algo que denunciaban los vecinos.