Migración
Un pescador se encuentra siete pateras abandonadas en la costa de Formentera: "Es increíble"
Seis de las pateras estaban varadas en la costa y una séptima flotaba cerca de un acantilado rocoso, según los vídeos
Redacción
Un pescador que navegaba cerca de la costa de Formentera se ha encontrado con varias pateras abandonadas que han despertado su sorpresa, tal y como se puede comprobar en los vídeos que ha grabado para testimoniar el hallazgo.
En las imágenes, grabadas el pasado sábado 30 de mayo, el pescador cuenta un total de siete pateras, primero seis varadas en el mismo lugar y luego una séptima embarcación flotando junto a un acantilado rocoso.
"Seis barcos. Y aquí lo dejan, todo lleno de basura. En Formentera, un paraíso, se supone", comenta el pescador tras el primer vídeo. "Otro barco por aquí que, cuando venga el mal tiempo, lo romperá contras las rocas y esto se llenará de basura. En esta agua tan increíble. Es increíble", lamenta durante la grabación del segundo archivo.
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