La perrita Maddy se va en barco por Formentera al no poder estar en la playa: “Formo parte de la fauna marina”

La perrita Maddy ha protagonizado uno de esos vídeos capaces de sacar una sonrisa en pleno verano. La creadora de contenido @maddyinchocolate, conocida por compartir vídeos de lifestyle junto a su perra, ha publicado en Instagram una divertida escapada por el mar en la que la pequeña se convierte en la auténtica reina de Formentera.

El vídeo parte de una situación tan cotidiana como reconocible para muchos dueños de perros: las limitaciones para acceder con mascotas a determinadas playas. Pero, lejos de quedarse en tierra, Maddy tiene un plan alternativo mucho más refrescante: irse directamente al agua.

“Día de navegación perruna por Formentera y calitas”, escribe la creadora de contenido en la publicación. “Si no le dejan estar en la playa pues nos vamos directos al agua, pero que nadie le niegue a esas patitas estar a remojo”, añade junto al vídeo, en el que se ve a la perrita disfrutando de un día de barco, baño y relax.

La voz de Maddy, recreada con IA

Uno de los detalles más divertidos del vídeo es que la historia está narrada como si fuera la propia perra quien hablara. Con una voz generada con inteligencia artificial, Maddy explica su particular plan de verano: “Ya que no puedo ir a la playa, pues me ves desde tu toalla en barco. Hoy voy a Formentera”.

El tono humorístico continúa durante toda la pieza, con frases que han convertido la escena en un pequeño relato perruno de vacaciones. “El señor Poseidón ya me tiene en sus mejores amigos”, dice la voz de la perrita, que se presenta como una más del entorno marino: “Formo parte de la fauna marina”.

Las imágenes acompañan a la perfección el relato. En ellas aparece Maddy nadando, oliendo el agua, descansando en el barco y secándose después con una toalla. También hay momento para su snack favorito: la sandía.

“Podré dejar pelos, pero nunca colillas ni plástico”

Más allá del humor, el vídeo también deja un guiño medioambiental. En la narración, la perrita presume de haber molestado a “cero unidades de personas” durante su jornada de navegación y lanza una frase con mensaje: “Podré dejar pelos, pero nunca colillas ni plástico”.

La escena resume el tono habitual de @maddyinchocolate, que combina lifestyle, humor y momentos cotidianos junto a su perra. En esta ocasión, la escapada por Formentera ha servido para transformar una restricción en una aventura marítima con mucho encanto.

Un plan perruno entre calas, barco y mar

La publicación termina con una promesa para sus seguidores: aunque el vídeo está planteado como un storytime de humor, la creadora de contenido ha adelantado que más adelante contará todos los detalles para quienes quieran hacer un plan similar.

Mientras tanto, Maddy ya puede presumir de haber vivido su propio día de navegación por Formentera. Sin playa, pero con barco, baño, sandía y toalla. Y, sobre todo, sin molestar a nadie.