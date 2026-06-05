Permanece ingresada en Son Espases la mujer herida de gravedad tras impactar contra la barrera de hierro y hormigón de una rotonda en Ibiza

Una mujer venezolana de 26 años tuvo que ser trasladada de urgencia al Son Espases durante la madrugada de este jueves tras resultar herida de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en la rotonda de Can Cifre, en la avenida de Sant Josep, en Ibiza.

La joven ingresó inicialmente en el Hospital Can Misses a las 3.51 horas tras sufrir un politraumatismo grave. Una vez estabilizada, fue derivada al centro hospitalario de referencia de Mallorca a las 5.54 horas para continuar recibiendo atención especializada.

El accidente se produjo alrededor de las 3.30 horas, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y colisionó contra la valla central de la rotonda. Según las primeras informaciones, no se vieron implicados otros vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Ibiza, así como dos ambulancias, una del SAMU 061 y otra de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Cuando los bomberos llegaron al lugar del siniestro, los ocupantes ya habían abandonado el vehículo por su propio pie.

En el mismo accidente también resultaron heridos cuatro personas más. Un hombre de nacionalidad venezolana y 31 años de edad, que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diversos traumatismos superficiales en abdomen, parte inferior de la espalda, pelvis, genitales externos, cuello, cabeza y tórax.

Otro varón de origen marroquí de 24 años, ingresó en el área de Observación bajo supervisión de Neurocirugía al presentar un traumatismo craneoencefálico y varias fracturas faciales.

Una mujer venezolana de 27 años, que fue trasladada al Hospital Can Misses, donde permanece en observación en el Servicio de Urgencias en estado leve. Y un hombre colombiano de 28 años fue atendido por los servicios médicos, aunque no precisó ingreso hospitalario tras ser evaluado.