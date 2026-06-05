Su patera se averió rumbo a Ibiza y solo tenían la ayuda de una brújula: ahora se enfrentan a cinco años de cárcel

Los dos patrones de una patera que llegó a Formentera con 17 pasajeros a bordo se enfrentan a la petición de cinco años de cárcel por parte de la Fiscalía, que les atribuye un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por facilitar la entrada irregular en España con ánimo de lucro, en el seno de una organización y poniendo en peligro la vida de las personas transportadas. El juicio se celebrará el próximo lunes a partir de las 8.45 horas en la Audiencia Provincial de Baleares.

Según el escrito de acusación provisional, los hechos se produjeron el 30 de junio de 2025, cuando la embarcación fue localizada e interceptada sobre las 12.45 horas en aguas españolas, en las inmediaciones de la costa de Formentera. La patera, de color gris y dotada de un único motor de 115 caballos, habría partido de la zona de Tipasa, en Argelia, en una travesía de aproximadamente siete horas.

La acusación pública sostiene que la embarcación era de pequeñas dimensiones, no reunía las condiciones adecuadas para un desplazamiento de estas características y superaba ampliamente su capacidad. Además carecía de suficientes elementos de seguridad y salvamento para la mayoría de los ocupantes, así como de medios radioeléctricos y contraincendios. El único auxilio a la navegación mencionado en el escrito era una brújula.

Avería en el motor

El Ministerio Público afirma que los ocupantes se vieron obligados a pedir ayuda a la Marina española debido a las dificultades experimentadas durante la travesía, entre ellas una avería en el motor. La Fiscalía considera que estas circunstancias generaron un “grave peligro” para la vida de los pasajeros, con riesgo de consecuencias como ahogamiento o hipotermia.

De acuerdo con la versión de la acusación, uno de los encausados habría sido el encargado de manejar la embarcación, controlar el motor y dirigir el rumbo desde Argelia hasta las costas españolas, dando las instrucciones necesarias durante el trayecto. El segundo acusado le habría auxiliado durante la navegación y se habría encargado de repostar combustible desde los bidones, una labor que la Fiscalía considera imprescindible para el funcionamiento de la embarcación.

El escrito también señala que el viaje habría sido organizado desde Argelia por una organización dedicada a este tipo de traslados y que cada ocupante habría abonado una cantidad económica para realizar la travesía. Los dos acusados, adultos y de nacionalidad argelina, permanecen en prisión preventiva por esta causa desde el pasado 2 de julio.