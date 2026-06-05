Lucía Ortín, educadora social en Ibiza: "La mayoría de las adicciones de los jóvenes están relacionadas con las redes sociales"

"Antes, la mayoría de las adicciones eran a sustancias químicas y, por ello, se asociaban casi siempre a las drogas y al alcohol. Ahora, casi el 90% de las adicciones de los jóvenes son comportamentales, es decir, no involucran a ninguna sustancia". Para la educadora social y sexóloga Lucía Ortín Boetti, "los tiempos cambian" y, con ello, también los hábitos de la juventud en relación con las conductas adictivas. Por ello, durante la jornada educativa que imparte, titulada 'Taller de prevención de las conductas adictivas y promoción de la salud' y dirigida al público de entre 12 y 16 años, pone el foco principalmente en los hábitos nocivos de la juventud en su relación con las nuevas tecnologías.

Para Ortín, "la mayoría de las adicciones que sufren los adolescentes y los jóvenes están relacionadas con los teléfonos móviles y, especialmente, con las redes sociales". No obstante, destaca que "esta problemática no entiende de edades, ya que también la sufren muchos adultos". Pese a ello, considera que existe una diferencia entre ambas generaciones: "El problema es que la sociedad llega tarde a esta realidad y, en los hogares, a los padres les siguen faltando herramientas para afrontar esta situación. Por ello, pienso que incluso los jóvenes son más conscientes, ya que se benefician de charlas como esta".

Pese a este diagnóstico, Ortín evita caer en una visión alarmista sobre el uso de estos dispositivos y plataformas. Durante la jornada, celebrada este viernes, 5 de junio, en el Espai Jove de Sant Antoni, subraya que "tampoco se debe demonizar la imagen de los teléfonos móviles ni de las redes sociales". Para ella, la clave es otra: "Hay que educarlos para que desarrollen un pensamiento crítico respecto a las nuevas tecnologías y, a partir de esa mentalidad y de reflexiones como las que estamos haciendo en esta clase, puedan adoptar una actitud más libre a la hora de decidir si usan o no este tipo de herramientas y durante cuánto tiempo. Debemos conseguir que por ejemplo, en vez de que se queden ocho horas al día mirando vídeos por Tik Tok, pues que les den ganas de ir a bailar para desinhibirse".

El contexto social y económico es otra de las razones que explican las conductas adictivas al teléfono móvil y a las nuevas tecnologías, según la ponente: "Es una situación que no solo depende de cada persona de manera individual. Hay estudios recientes que han demostrado que, en las familias con menor nivel adquisitivo, los hijos e hijas suelen pasar más tiempo con los teléfonos móviles desde edades tempranas, quizá porque sus familias no pueden permitirse actividades extraescolares, campamentos de verano, viajes en vacaciones o una bicicleta. No hay que culpar siempre a los jóvenes; la solución, en estos casos, pasa por tratar de despertarles una pasión".

"Un móvil puede ser tan adictivo como el consumo de una sustancia química"

Precisamente, ese pensamiento crítico al que apela Ortín, quien reconoce que "un móvil puede ser tan adictivo como el consumo de una sustancia química", es el mismo que pretende transmitir en su taller, al que acuden ocho personas de entre 12 y 16 años.

Para ello, la educadora mantiene, a lo largo de los 90 minutos que dura la actividad, una actitud muy dinámica y directa con los asistentes, que no dudan en responder a las distintas preguntas que plantea. "Prefiero quedarme sin batería en el teléfono que no tener amigos", exclama uno de ellos. Otro habla sobre la utilidad de TikTok: "Sirve para hacerte el guapo o la guapa". Otro de los asistentes se muestra orgulloso de no utilizar apenas el teléfono: "No lo he tocado en toda la tarde", mientras que una de las participantes añade: "Yo ni tengo móvil".

La sesión, no obstante, no se limita al uso de este dispositivo y las redes sociales. A lo largo del taller, Ortín también aborda otros hábitos y consumos de riesgo entre los jóvenes; como el váper, el alcohol o las drogas; desde una perspectiva preventiva y con el objetivo de ofrecer herramientas para que los adolescentes puedan tomar decisiones más conscientes y saludables.