Oferta de empleo en Santa Eulària: seis puestos de trabajo para jóvenes con titulación universitaria o FP Superior

El Ayuntamiento de Santa Eulària y el SOIB anuncian la convocatoria de seis puestos de trabajo para menores de 30 años dentro del programa SOIB: Oportunitats d’Ocupació per a persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026, con el impulso del SOIB y la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 21 de junio y las personas interesadas en la convocatoria deben presentar la solicitud a través de la web oficial SOIB.

Las candidaturas requieren, entre otros requisitos, una edad superior a 18 años e inferior a 30 años. Además, las personas aspirantes necesitan figurar como demandantes de empleo en el SOIB, constar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y acreditar la titulación universitaria o de Formación Profesional de grado superior que exige cada puesto. Las personas seleccionadas firman un contrato temporal de 12 meses a jornada completa.

En cuanto a los puestos ofertados, el programa contempla de community manager con titulación universitaria, un puesto de economista también de grado universitario, una plaza de dinamizador de personas mayores con formación universitaria, un perfil de arquitecto-ingeniero técnico, otro de técnico de cultura, todos ellos con titulación universitaria, y una plaza de FP Superior en Informática, destinada a personas con formación profesional de grado superior.

Las personas interesadas pueden consultar información adicional en la web del SOIB, escribir al correo aodl@santaeularia.com o llamar al 971 319 053.

Este programa impulsa la inserción laboral de jóvenes en situación de desempleo y refuerza la adquisición de experiencia profesional en entidades locales. El objetivo consiste en mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporación posterior al mercado de laboral mediante acciones adaptadas a las necesidades formativas y profesionales del colectivo joven.