Santa Eulària escucha a sus estudiantes en Ibiza: más seguridad, más limpieza y más zonas verdes

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha celebrado una nueva edición del Pleno Infantil y Juvenil, en la que alumnos de siete centros educativos y cuatro institutos del municipio han presentado propuestas centradas principalmente en la movilidad, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, la higiene en los centros educativos, la limpieza de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida.

La iniciativa permite a niños y adolescentes participar activamente en la vida municipal mediante el traslado de propuestas destinadas a mejorar tanto sus centros educativos como diferentes aspectos del municipio. La sesión ha reunido a representantes de los colegios Santa Eulària, Sant Ciríac, Vénda d'Arabí, Sant Carles, Santa Gertrudis, S'Olivera y Puig d'en Valls, así como de los institutos Balàfia, Quartó des Rei, Xarc y Sa Blanca Dona.

Niños y jóvenes participantes del Pleno Infantil y Juvenil de Santa Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Durante el pleno, los jóvenes han expuesto sus inquietudes y han planteado diferentes iniciativas que, según el Ayuntamiento, reflejan una gran sensibilidad hacia cuestiones como la movilidad, la protección del medio ambiente, la limpieza de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida dentro del municipio de Santa Eulària.

Uno de los asuntos que más interés ha despertado entre los participantes ha sido la movilidad y la seguridad de los desplazamientos. En este sentido, los representantes del colegio Vénda d'Arabí han propuesto la creación de un camino escolar seguro que permita a los alumnos acudir al centro caminando o en bicicleta de forma más segura y sostenible. Por su parte, el alumnado del instituto Quartó des Rei ha planteado la necesidad de mejorar el acceso peatonal a la zona del instituto para garantizar desplazamientos más cómodos y seguros.

La protección del entorno natural y la sostenibilidad también han ocupado un lugar destacado en el debate. Los estudiantes del instituto Xarc han solicitado la instalación de nuevas fuentes de agua potable y la mejora de las ya existentes en diferentes espacios públicos, especialmente en parques y paseos, además de actuaciones que favorezcan una mejor accesibilidad en los pasos de peatones.

Una de las niñas toma la palabra durante el Pleno Infantil y Juvenil de Santa Eulària / Ayuntamiento de Santa Eulària

Por su parte, el alumnado del colegio Sant Ciríac ha trasladado su preocupación por la conservación de los bosques y zonas verdes de la isla y ha propuesto medidas como la plantación de árboles, la protección de la biodiversidad, el refuerzo del reciclaje y la realización de actividades de concienciación ambiental desde edades tempranas.

Otra de las cuestiones abordadas durante el pleno ha sido la higiene y el mantenimiento de los espacios públicos y educativos. Los representantes del colegio Santa Eulària han defendido la importancia de contar con entornos escolares limpios, saludables y seguros como elemento fundamental para el bienestar y el aprendizaje del alumnado.

Esta preocupación ha sido compartida por el colegio S'Olivera, cuyos representantes han solicitado una mejora de la limpieza en calles, parques, fuentes y otras zonas de uso público del municipio.

Además de estas propuestas, los participantes han planteado otras iniciativas relacionadas con la creación de espacios de sombra y zonas verdes en los patios escolares y la mejora de instalaciones educativas. Asimismo, han incluido entre sus reivindicaciones la adecuación de áreas de juego y la promoción de espacios de encuentro y convivencia para niños y jóvenes.