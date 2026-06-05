El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) abrirá el próximo 10 de junio a las 9 horas el plazo de inscripción para sus talleres infantiles de verano de arqueología, una propuesta educativa y lúdica gratuita dirigida a niños que se desarrollará durante los meses de junio, julio y septiembre.

La actividad permitirá a los participantes descubrir el mundo de la arqueología en la necrópolis del Puig des Molins, con sesiones prácticas que recrean el trabajo de los arqueólogos, según la nota remitida por el museo.

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera abre la inscripción para sus talleres infantiles gratuitos. / MAEF

El taller es gratuito y cuenta con plazas limitadas. El MAEF advierte de que no se atenderán solicitudes enviadas antes del 10 de junio a las 9 horas.

Para formalizar la inscripción, las personas interesadas deben enviar al correo electrónico didactica.maef@gmail.com el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado, una copia del DNI del menor y una copia de la tarjeta sanitaria.

Arte con golondrinas

Desde esta tarde y hasta el 30 de agosto se desarrolla también la exposición colectiva 'Oronelles' (golondrinas), una propuesta artística impulsada con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente.

La muestra, que se centra en estas aves consideradas símbolo de prosperidad, lealtad, ciclo de la vida y retorno, reúne obras de 37 artistas de la asociación Art amb B en el Museo Monográfico Puig des Molins, en la vía Romana, número 31.