El monólogo que resume la fiesta de Ibiza en tres chistes: "No vayas porque no vuelves"

Ibiza vuelve a ser protagonista en redes sociales, esta vez en clave de humor. El monologuista cómico Enrique el Grande —conocido en redes como @enriquelgrandecomico— ha publicado un fragmento de uno de sus monólogos en el que convierte la fama nocturna de la isla en una sucesión de chistes rápidos.

El vídeo arranca con una pregunta directa al público: "¿Has estado en Ibiza?". Y la respuesta llega con remate inmediato: "Pues no vayas porque no vuelves". A partir de ahí, el cómico juega con uno de los clichés más repetidos sobre la isla: el viaje con amigos, la fiesta y los recuerdos difusos.

"Tantos amigos, tan pocos recuerdos"

Uno de los momentos más comentables del monólogo llega cuando el humorista imagina un supuesto eslogan para Ibiza: "Tantos amigos, tan pocos recuerdos". La frase condensa, en tono de broma, esa imagen internacional de la isla asociada a las largas noches, la música y las experiencias que se cuentan casi mejor al día siguiente.

El monólogo continúa con tres referencias muy reconocibles para cualquiera que haya oído hablar de la noche ibicenca: Café del Mar, Pacha y Amnesia. Café del Mar se presenta oficialmente como el "original sunset bar" de Ibiza desde 1980; Pacha se define en su web como uno de los grandes iconos mundiales de la noche, y Amnesia celebra en 2026 sus 50 temporadas en la isla.

Café del Mar, Pacha y Amnesia, convertidos en remate

El cómico resume el viaje con una cadena de juegos de palabras: "Fuimos a Café del Mar y no entramos. Fuimos al Pachá y lo pachamos. Y fuimos al Amnesia y no nos acordamos".

El chiste funciona porque mezcla tres nombres clásicos del imaginario turístico y nocturno de Ibiza con un humor sencillo, directo y muy reconocible. La gracia no está solo en la rima o en el juego verbal, sino en cómo reproduce una idea que muchos visitantes asocian a la isla: llegar con un plan, dejarse llevar y volver con anécdotas difíciles de ordenar.

Ibiza, otra vez como escenario del humor

No es la primera vez que Ibiza aparece en monólogos, memes o vídeos de humor como sinónimo de fiesta, excesos y noches interminables. La isla lleva décadas ocupando un lugar propio en la cultura popular, tanto por sus atardeceres y playas como por una oferta musical que cada temporada reúne a miles de visitantes.