María Pombo desvela cuál es su primer recuerdo en Ibiza: “Me lleva a mi primer novio”

María Pombo volvió a convertirse en una de las protagonistas de la noche en Ibiza. La influencer acudió al desfile de Desigual celebrado en la isla, donde atendió a los periodistas y habló de su vínculo con uno de los destinos más especiales del Mediterráneo.

Para la ocasión, Pombo apostó por un look muy ibicenco y fiel al espíritu del evento: un vestido blanco de la nueva colección de Desigual, combinado con unas gafas marrones. Un estilismo sencillo, veraniego y con ese aire desenfadado que encaja a la perfección con la estética de la firma y con el ambiente de la isla.

Durante el encuentro con la prensa, María Pombo respondio a cuál era el primer recuerdo que le venía a la cabeza al pensar en Ibiza. Su respuesta, espontánea y con un punto inesperado, provocó las risas de los presentes.

“En Ibiza, uf, pues me lleva mi primer novio. Yo creo que es la primera vez que vine a Ibiza”, confesó la influencer. Pombo aclaró enseguida que, aunque esa fue una de sus primeras asociaciones con la isla, después ha construido muchos otros recuerdos en Ibiza.

La respuesta dio pie a un divertido intercambio con los periodistas, que le preguntaron si seguía recordando a su primer novio cada vez que volvía a pisar tierra ibicenca. “No, me habéis preguntado y he dicho mi primer recuerdo me lleva eso, pero no”, respondió entre risas.

María Pombo, una de las invitadas del desfile de Desigual en Ibiza

La presencia de María Pombo en el desfile de Desigual no pasó desapercibida. La creadora de contenido, una de las figuras más seguidas del panorama nacional, volvió a demostrar su conexión con la moda y con las grandes citas del verano.

Ibiza, escenario habitual de eventos de moda, música y celebridades, sirvió esta vez como telón de fondo para la presentación de la nueva colección de Desigual. Entre los asistentes, Pombo destacó por un estilismo blanco que reforzaba la esencia mediterránea de la noche. También acudieron otros rostros conocidos, como Ester Expósito, Demi Lovato o Zara Larsson, entre otros.