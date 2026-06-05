Mar Flores revela cómo será su verano familiar en Ibiza y habla de su momento con su hijo: "Los dos estamos en un punto..."

Mar Flores ya tiene claro cuál será su refugio este verano: Ibiza. La modelo ha adelantado que pasará las vacaciones en la isla rodeada de su familia, recibiendo amigos y aprovechando esos días para desconectar, cuidarse y disfrutar de una etapa personal que define como "muy especial".

La empresaria reapareció este jueves en Madrid durante la inauguración de la primera pop up de Redken en la capital, donde coincidió con otros rostros conocidos como Alice Campello, Inés García, Lidia Torrent, Jaime Astrain y Claudia Martínez. Fiel a su estilo, Mar apostó por un look de inspiración rockera con falda tubo, cazadora de cuero negra y una camiseta con aplicaciones metálicas.

Un verano en Ibiza centrado en la familia

Durante el evento, Mar Flores confirmó que sus vacaciones volverán a tener como escenario Ibiza, un destino habitual para ella en los meses de verano. "El verano bien, como siempre, familiar y en Ibiza", explicó, para dejar claro que sus planes pasan por estar junto a los suyos, ver a la familia y recibir amigos.

La modelo también reconoció que intenta reducir el uso del teléfono cuando no está trabajando, aunque no siempre le resulta fácil. "Con tantos niños no puedo porque luego no sé dónde están", comentó con humor.

Tras un año intenso marcado por distintos proyectos profesionales, entre ellos su libro, su podcast, la televisión y varias campañas, Mar Flores admite que necesita parar. "Creo que este verano va a ser muy especial", confesó.

Deporte, yoga y tiempo para sí misma

Lejos de describir unas vacaciones llenas de planes nocturnos, Mar Flores explicó que utiliza el verano para centrarse en su bienestar. Según contó, durante esos días procura salir poco, ver a sus amigos de día, hacer deporte y practicar técnicas de relajación y yoga.

También cuida especialmente su alimentación durante las vacaciones, con una rutina más enfocada en ella misma. Una forma de descanso que llega después de una temporada especialmente activa a nivel profesional.

Su conversación pendiente con Carlo Costanzia

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando habló de su hijo, Carlo Costanzia. Mar Flores anunció que él será el próximo invitado de su podcast, ‘¿Qué habrías hecho mejor?’, en una charla que, según adelantó, será profunda y sorprendente.

"He tenido una conversación muy interesante con mi hijo Carlo", explicó. La modelo aseguró que el episodio permitirá ver una faceta más personal de su hijo, más allá del personaje público. "No es tanto el personaje, sino la persona", señaló.

Mar reconoció que la entrevista le permitió hacerle preguntas que quizá no le habría planteado de forma tan directa en privado. "Sus respuestas han sido largas", avanzó, animando a sus seguidores a ver el episodio cuando se publique.

"Los dos estamos en un punto muy bonito"

Sobre la relación que mantiene actualmente con Carlo, Mar Flores fue clara. La modelo aseguró que ambos atraviesan una etapa personal muy positiva. "Estamos los dos en un momento muy bonito personalmente", afirmó.

También destacó que su hijo está muy centrado en su familia y disfrutando de su vida personal, mientras ella vive una etapa diferente, con sus hijos ya mayores y más tiempo para sí misma. "Los dos estamos en un punto donde nos encontramos muy bien", resumió.

Mar Flores no cierra la puerta al amor

Preguntada por su vida sentimental, Mar Flores dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse, aunque insistió en que ahora está centrada en sí misma. "No hay que esperar, las cosas que tienen que llegar, llegan", expresó.

La modelo también se refirió a la presentación del libro de Alejandra Rubio, a la que fue invitada, aunque no asistió. Mar aclaró que no estaba molesta y que simplemente prefiere no hablar públicamente de otras personas. "Yo no voy a hablar por boca de nadie", zanjó.

Mientras tanto, Mar Flores sigue centrada en sus proyectos profesionales y en la promoción de sus memorias, ‘Mar en calma’, que firmará este sábado en la Feria del Libro de Madrid antes de poner rumbo, como cada verano, a su esperada desconexión familiar en Ibiza.