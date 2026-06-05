Llama la atención: El récord de presión humana alcanzado en Ibiza en marzo

El récord de presión humana que se registró en la isla de Ibiza el pasado mes de marzo. Según los datos del Ibestat, el último día de ese mes coincidieron en la isla un total de 212.837 personas. Estas cifras solían superarse siempre en los meses de verano, debido al incremento mantenido del turismo en las últimas décadas. El aumento en marzo, del 8,5% con respecto al mismo mes de 2025, puede explicarse con la celebración de la Semana Santa, aunque el dato más bajo en ese mes también fue inferior al registrado hace un año.

Llama la atención

La situación desesperada e «insostenible» que denuncian los consells de Ibiza y Formentera debido al elevado número de migrantes menores de edad que llegan a la isla sin acompañante. Como ejemplo, la pitiusa del sur debe cuatro millones a las entidades que se ocupan de estos menores.

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La tremenda expectación que provocó este miércoles la suelta de un total de 32 tortugas marinas en la playa de es Cavallet, en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza. El Cofib se hizo cargo de estos animales hace casi un año, ya que el 7 de agosto de 2025 se detectó en esta misma playa una puesta de 85 huevos, explicó el gerente de este departamento, Miquel Puig.