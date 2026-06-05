¿Quién es Leo Román, el primer futbolista de Ibiza en jugar con la selección española?

Leo Román ya forma parte de la historia del fútbol ibicenco. El guardameta se ha convertido en el primer futbolista de Ibiza que debuta con la selección española absoluta, un hito que graba su nombre con letras de oro en el deporte de la isla.

El portero ibicenco saltó al césped del estadio de Riazor, en A Coruña, en el minuto 73 del amistoso entre España e Irak. Lo hizo en sustitución del blaugrana Joan Garcia, cuando el marcador reflejaba el 1-1 que acabaría siendo definitivo.

Aunque apenas tuvo que intervenir durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, debido al dominio de la posesión de La Roja, su entrada al campo tuvo un enorme valor simbólico: Leo Román se convirtió oficialmente en internacional absoluto con España.

El dorsal 1 de España en Riazor

Román defendió la portería de la selección con el dorsal 1 en un encuentro de preparación para el Mundial de este verano. Su participación llegó como reconocimiento a su trabajo dentro del grupo de 26 jugadores que acudirá a la cita mundialista.

El ibicenco formaba parte de la conocida como Unidad de Apoyo, un grupo integrado por diez futbolistas llamados por Luis de la Fuente para completar los entrenamientos de la selección española. Entre todos ellos, Leo Román fue el único guardameta convocado.

Su presencia en esa lista ya suponía un premio a su crecimiento deportivo. Su debut, además, eleva todavía más la dimensión de una temporada clave en su carrera.

¿Quién es Leo Román?

Leo Román es un portero ibicenco de 25 años que ha vivido una clara progresión en los últimos años hasta consolidarse como uno de los guardametas españoles con mayor proyección.

La pasada temporada se hizo con la titularidad indiscutible en el RCD Mallorca, donde disputó 33 de los 38 partidos de liga con el conjunto bermellón. Su rendimiento le permitió entrar en la prelista de 55 futbolistas elaborada por Luis de la Fuente antes de decidir la convocatoria definitiva de España para el Mundial.

Pese al descenso del Mallorca a Segunda División, el nombre de Leo Román ha salido reforzado. Su regularidad bajo palos, su juventud y el reconocimiento de la selección española lo colocan en una posición de mercado muy atractiva.

Un futuro lejos del Mallorca

El prestigio de haber sido convocado por Luis de la Fuente y de haber debutado con la selección absoluta puede marcar un antes y un después en su carrera. Todo apunta a que será complicado que Leo Román continúe en el Mallorca si el club compite en una categoría inferior.

Su situación deportiva y su reciente estreno con España hacen pensar que el guardameta podría cambiar de equipo en las próximas semanas. Para cualquier club que busque un portero joven, con experiencia en Primera División y recorrido internacional, el ibicenco aparece como una opción muy interesante.

Un hito para el fútbol de Ibiza

Más allá de su futuro inmediato, el debut de Leo Román con España tiene una lectura histórica para Ibiza. Nunca antes un futbolista nacido en la isla había llegado a disputar un partido con la selección española absoluta.

Su entrada en Riazor no solo fue un premio individual. También supuso un motivo de orgullo para el fútbol ibicenco, que ve cómo uno de los suyos alcanza uno de los escenarios más importantes del deporte nacional.

Leo Román ya no es solo el portero ibicenco que se consolidó en el Mallorca. Desde su debut ante Irak, también es el primer jugador de Ibiza en vestir la camiseta de la selección española absoluta.