Ibiza refuerza la protección de la lagartija pitiusa con una nueva entrega de trampas para serpientes

El Ayuntamiento de Ibiza entregará este sábado 6 de junio unas 118 trampas para serpientes tras una charla del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (Cofib), centrada en el uso de estos dispositivos.

La jornada se celebrará en Can Tomeu de 10 a 13 horas y contará con la participación del concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza, Manuel Jiménez. Según ha informado el Consistorio, en esta convocatoria no se incluyen trampas tipo embudo.

La iniciativa se enmarca, según el Consistorio, en las actuaciones de sensibilización y gestión del medio para el control de especies y la protección de la fauna local.

Ibiza repartirá 118 trampas para serpientes este sábado en Can Tomeu. / Ayuntamiento de Ibiza

El reparto de trampas forma parte de las medidas que se están desarrollando en distintos municipios de la isla para reducir la presencia de serpientes, una especie invasora que amenaza la conservación de la fauna, la flora y los hábitats autóctonos. La protección de la lagartija pitiusa, especie emblemática del ecosistema insular, es uno de los principales objetivos de estas actuaciones, ante el riesgo que supone la expansión de estos depredadores.

La iniciativa de Ibiza se suma a la anunciada este mismo viernes por el Ayuntamiento de Sant Antoni, que distribuirá el próximo lunes un total de 75 trampas para serpientes entre los residentes del municipio. En este caso, la actuación cuenta con la colaboración del Cofib y de SOS Sargantanes. El Consistorio de Sant Antoni explicó que recibió este material a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por medio del Cofib, que repartió trampas entre todos los municipios de Ibiza. En Sant Antoni, el Ayuntamiento aportó 50 trampas y el Cofib otras 25.

También el Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejalía de Medio Ambiente, entregó el pasado 21 de mayo un total de 105 trampas para serpientes con el objetivo de proteger a la lagartija pitiusa. Las Oficinas Municipales de Sant Jordi acogieron durante aquella tarde tres talleres prácticos en los que se explicó cómo montar correctamente las trampas y cómo utilizarlas de manera efectiva.

La actividad de Sant Josep se llevó a cabo con la colaboración de Amics de la Terra, entidad encargada de impartir los talleres, y del Cofib, que aportó material audiovisual de apoyo para las sesiones formativas. La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, destacó entonces que "la lagartija pitiusa es un símbolo de nuestro patrimonio natural y tenemos la responsabilidad de protegerla. Con iniciativas como esta implicamos también a la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad del municipio".