Ibiza habilita un 'parking' temporal gratuito junto al Mercat Nou con 46 plazas para coches: así funciona

El Ayuntamiento de Ibiza ha habilitado un aparcamiento provisional, solo para turismos, en las pistas de baloncesto de la calle de Canàries para facilitar el estacionamiento a los clientes del Mercat Nou. Este parking temporal abrirá este viernes.

El horario de este espacio será de 5.30 a 21.30 horas y el recinto permanecerá cerrado fuera de estas horas. El tiempo máximo de estacionamiento permitido será de dos horas y los usuarios deberán indicar la hora de llegada de manera visible mediante un reloj o un papel.

El parking de Mercat Nou cerrado. / Vicent Marí

Asimismo, para poder retirar el coche o la motocicleta, será necesario presentar un tique de compra del Mercat Nou o de los comercios de la zona.

Desde el consistorio se pide la colaboración de la ciudadanía para el buen funcionamiento de la iniciativa. La Policía Local interpondrá denuncias a los vehículos que superen el límite de tiempo o que estacionen fuera del horario indicado.

El aparcamiento contará con unas 46 plazas para coches y diez para motocicletas.