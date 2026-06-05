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Ibiza habilita un 'parking' temporal gratuito junto al Mercat Nou con 46 plazas para coches: así funciona

El nuevo espacio estará habilitado desde este viernes para facilitar las compras en la zona

Ibiza habilita un parking temporal junto al Mercat Nou con 46 plazas: así funciona

Ibiza habilita un parking temporal junto al Mercat Nou con 46 plazas: así funciona / Ayuntamiento de Ibiza

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha habilitado un aparcamiento provisional, solo para turismos, en las pistas de baloncesto de la calle de Canàries para facilitar el estacionamiento a los clientes del Mercat Nou. Este parking temporal abrirá este viernes.

El horario de este espacio será de 5.30 a 21.30 horas y el recinto permanecerá cerrado fuera de estas horas. El tiempo máximo de estacionamiento permitido será de dos horas y los usuarios deberán indicar la hora de llegada de manera visible mediante un reloj o un papel.

Las imágenes del parking de Mercat Nou cerrado

El parking de Mercat Nou cerrado. / Vicent Marí

Asimismo, para poder retirar el coche o la motocicleta, será necesario presentar un tique de compra del Mercat Nou o de los comercios de la zona.

Desde el consistorio se pide la colaboración de la ciudadanía para el buen funcionamiento de la iniciativa. La Policía Local interpondrá denuncias a los vehículos que superen el límite de tiempo o que estacionen fuera del horario indicado.

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El aparcamiento contará con unas 46 plazas para coches y diez para motocicletas.

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