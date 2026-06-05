Narcotráfico
Le pillaron en una avenida de Ibiza con cuatro drogas distintas: la Fiscalía reclama cinco años de cárcel
La Policía Nacional detuvo al acusado en Ibiza en julio de 2018 con diversas drogas y una báscula de precisión
La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para un joven de nacionalidad italiana acusado de un presunto delito contra la salud pública por la tenencia de diversas sustancias estupefacientes destinadas a la venta a terceras personas en Ibiza. El juicio está programado para el próximo 11 de junio a las 11.40 horas en la Audiencia Provincial de Baleares.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a julio de 2018, cuando el encausado fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional en una avenida de Ibiza. En ese momento llevaba ocultas entre sus pertenencias distintas cantidades de ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.
La Fiscalía detalla que al acusado se le intervinieron 0,11 gramos de ketamina, 1,79 gramos de MDMA, 19 comprimidos de MDMA con un peso total de 8,33 gramos, cuatro pastillas de MDMA con un peso de 1,93 gramos, así como dos cantidades de cocaína de 0,40 y 4,27 gramos, respectivamente. También se le intervinieron 3,54 gramos de ketamina y 2,15 gramos de cannabis.
El valor total de las sustancias intervenidas asciende a 686 euros en el mercado ilícito. La acusación pública mantiene que el procesado tenía intención de destinarlas a la venta a terceras personas. Además de la droga, los agentes le retiraron al encausado 145 euros que, según la Fiscalía, procederían de ventas anteriores, así como una báscula de precisión.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, tanto en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud como en la de sustancias que no lo causan, aunque solicita que se pene conforme al primero de los delitos. Por ello, reclama para el acusado una condena de cinco años de prisión y una multa de 1.373 euros.
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