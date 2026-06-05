Ibiza caza los dos primeros pisos turísticos ilegales de la temporada en Platja d'en Bossa

Los vecinos lo denunciaron y ahora los han pillado. La Policía Local y Ayuntamiento de Ibiza han denunciado los dos primeros casos de alquiler turístico ilegal de la temporada en dos viviendas de Platja d’en Bossa, según informa el Consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en su estrategia de control del alquiler turístico ilegal en el municipio. La institución recuerda que la normativa autonómica prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla.

En el primer caso, la Policía Local recibió varios avisos por molestias y ruido a través de la plataforma municipal Línia Verda. Vecinos del edificio alertaron de actividad turística en la vivienda y de entradas y salidas constantes de personas.

60 euros por noche y día

Los agentes comprobaron la presencia de turistas en el inmueble y constataron que el piso se anunciaba en redes sociales como alojamiento turístico. Según la investigación policial, la vivienda se ofrecía a unos 60 euros por noche y persona. Solo una persona figura empadronada en el domicilio. La Policía Local localizó al propietario del inmueble y continuó con las diligencias.

En el segundo caso, el cuerpo policial actuó tras nuevas comunicaciones vecinales a través de Línia Verda. Los agentes observaron maletas en el interior de la vivienda. Una persona presente se identificó como personal de limpieza y confirmó el alquiler turístico del inmueble, según consta en el acta policial.

En ambos expedientes, la Policía Local levantó actas por posibles infracciones de la Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares, en relación con la comercialización turística sin habilitación y la publicidad ilegal de la actividad.

El Ayuntamiento de Ibiza subraya que la ley autonómica prohíbe el alquiler turístico en edificios plurifamiliares en la isla. El Consistorio advierte de sanciones de hasta 40.000 euros en infracciones graves y de hasta 400.000 euros en casos muy graves por reincidencia.

Una sanción de casi 800.000 euros por cambio de uso ilegal

El Ayuntamiento también informa de una sanción reciente de 793.443 euros impuesta a una entidad por destinar un edificio residencial a uso turístico sin licencia. La Junta de Gobierno Local desestimó las alegaciones de la propiedad, según afirma el Consistorio.

Una inspección conjunta de la Policía Local y el área de Urbanismo en 2024 acreditó el uso turístico del inmueble sin autorización urbanística. El Ayuntamiento abrió el expediente sancionador en aplicación de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Baleares.

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, afirma que el Ayuntamiento actuará con firmeza frente a los alquileres turísticos ilegales. Flores señaló que estas prácticas afectan al acceso a la vivienda, alteran la convivencia vecinal y generan competencia desleal con la oferta legal. El Consistorio anima a la ciudadanía a comunicar posibles casos de alquiler turístico ilegal a través de la plataforma municipal Línia Verda.