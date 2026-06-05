Ibiza Brunch Club, la cita de los viernes que no puedes perderte en O Beach

Este viernes, O Beach Ibiza da la bienvenida a la temporada de Ibiza Brunch Club, una de las propuestas más esperadas para quienes quieren comenzar el fin de semana con el auténtico espíritu de la isla. La gran novedad de este verano es que la cita pasa a celebrarse todos los viernes, consolidándose como un plan irresistible antes de continuar la fiesta en el reconocido beach club de Sant Antoni.

Ibiza Brunch Club regresa más grande, más divertido y más icónico que nunca. Concebida como una experiencia exclusiva para adultos, la propuesta combina sol, gastronomía, cócteles, música y entretenimiento en directo durante toda la tarde. Los dj serán los encargados de poner banda sonora al encuentro con una selección de auténticos himnos de Ibiza, mientras las actuaciones convierten cada momento en una celebración llena de energía.

El paquete incluye 90 minutos de bebidas ilimitadas, con prosecco, sangría, vino, cerveza y cócteles seleccionados, además de un menú brunch de tres platos pensado para compartir. Todo ello por 85 euros por persona, con la entrada a O Beach Ibiza incluida para que los asistentes puedan prolongar la experiencia.

Quienes deseen vivir la jornada con mayor comodidad también pueden añadir el paquete brunch a sus reservas de camas. De esta manera, Ibiza Brunch Club se convierte en el punto de partida perfecto para disfrutar de toda la experiencia O Beach Ibiza, desde los primeros brindis hasta las últimas horas de sol.

El evento invita a residentes y visitantes a reservar cada viernes para celebrar el verano de una forma desenfadada y sabrosa. Brunch, cócteles, música y fiesta se unen en un mismo lugar para inaugurar el fin de semana.