Medio Ambiente
Ari Varela, alumna del colegio Can Misses de Ibiza: "El agua es muy importante, hay muy poca y tenemos que cuidarla"
Niños de varios centros educativos de Ibiza aprenden la importancia de cuidar el agua con el proyecto 'El Agua en la Escuela'
Algunos de los niños del colegio Can Misses comentan cuáles son sus actividades preferidas del proyecto 'El agua en la Escuela', impulsado por Aliança per l'Aigua. "La revista me ha gustado mucho, porque es una cosa que tiene mucha información", asegura Eric Álvarez Rodríguez. "Mi actividad preferida fue el árbol con las botellas de plástico, porque fue muy chulo y entendimos lo de la huella hídrica, además, me gustó mucho entrevistar, porque en la revista hicimos algunas entrevistas y me pareció guay", cuenta Elora Bonilla Moreno.
"La mía cuando hicimos un árbol con botellas de plástico porque ha sido muy chulo y hemos entendido lo de la huella hídrica", agrega Mar Ruiz Durán. "Lo que más me gustó es cuando juntamos muchos tipos de plástico diferentes y veíamos lo que estaba pasando en el mar", comenta Ari Varela Saranueva. En general, todos han disfrutado de las actividades propuestas.
Qué han aprendido de la experiencia
"Que tenemos que cuidar el agua, que es muy importante", explica Mar cuando se le pregunta qué han aprendido en este curso: "Porque sin agua no podríamos vivir". "Y que es muy importante, que hay muy poca agua en todo el mundo y que tenemos que cuidarla", añade Ari. "Este es el premio que nos han dado", señala Mar mostrando una pequeña placa de madera en la que pone: 'Aliança per l'Aigua'. Este centro forma parte del programa de educación 'El Agua en la Escuela', que promueve la gestión sostenible del agua en los centros educativos'.
"Hemos estado mucho tiempo haciendo este proyecto con Enya [Durán, la educadora del proyecto] y nos ha gustado mucho", sigue la niña. "Enya es muy buena profesora del proyecto", comenta Elora. "En el taller hemos aprendido muchas cosas del agua muy importantes y que tenemos que cuidarla", resume Eric.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003