Ibiza acogerá el Dia del Arxius con puertas abiertas, teatro y una exposición

El Ayuntamiento de Ibiza conmemorará el martes 9 de junio el Dia dels Arxius con una programación especial en el Archivo Histórico de Ibiza y Formentera (Aheif), situado en Can Botino. El programa incluye visitas guiadas, una exposición documental y la representación de una obra teatral sobre memoria histórica y el papel de los archivos en la sociedad, según informa el Consistorio.

La jornada de puertas abiertas se desarrollará entre las 10 y las 22 horas con entrada libre. El objetivo busca acercar el trabajo de conservación, investigación y difusión del patrimonio documental que realiza el Aheif a la ciudadanía.

El archivo presenta la exposición anual titulada 'Masclisme en els joguerois antics', basada en la colección de Fèlix Martínez Torres. La muestra invita a reflexionar sobre los roles de género y los estereotipos presentes en los juegos y juguetes tradicionales.

Cartel informativo del Dia Internacional de los Archivos / A.E.

El programa incluye dos visitas guiadas. A las 10.30 horas, el Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera recibe al alumnado del colegio Cas Serres en una actividad educativa sobre el funcionamiento del archivo y la conservación documental. A las 18 horas, el público general accede a una visita guiada de unos 25 minutos para conocer las instalaciones, los fondos documentales y la historia de la institución. El archivo exige reserva previa para grupos a través del correo arxiu@eivissa.es.

A las 20 horas, la programación finaliza con la representación de la obra 'Dona i Arxiu', a cargo de BetaTeatre, compañía de teatro social con sede en Menorca que cumple 13 años de actividad. La obra desarrolla un proyecto de memoria democrática basado en la investigación conjunta con archiveros, archiveras e historiadores. La propuesta recupera las experiencias de mujeres de las Illes Balears y da voz a figuras históricas invisibilizadas como nodrizas, brujas, maestras, activistas, médicas, curanderas, condenadas o encarceladas.

La organización destaca el valor de los archivos como garantes de la memoria colectiva y de la democracia. El trabajo documental conserva evidencias del pasado, refuerza la identidad de personas y comunidades y protege los derechos fundamentales.

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, afirma: "Con esta programación, el Ayuntamiento de Ibiza se suma un año más a la celebración internacional del Día de los Archivos. Esta efeméride pone en valor el trabajo de los profesionales de la archivística y la importancia del patrimonio documental como herramienta de conocimiento, transparencia y preservación de la memoria histórica".