Hï Ibiza convierte cada noche en un universo distinto
Solèy, Eastenderz, MESTIZA y ARTCORE lideran una semana de diversidad sonora
Hï Ibiza vuelve a demostrar que cada jornada de su calendario puede tener una personalidad propia. Los lunes, Solèy, la nueva residencia de Francis Mercier, lleva a Theatre una celebración multicultural atravesada por percusión orgánica, melodía y house de raíz global. Su nombre significa ‘sol’ en criollo haitiano y resume un concepto cálido, expansivo y conectado con sonidos del Caribe, África y el Levante.
La propuesta comparte noche con All I Need, la fiesta de Andrea Oliva en Club Room, que aporta un contrapunto más clubbing. Solèy suma a MoBlack B2B Agoria, Jan Blomqvist, Rami B2B Tomer y los directos de Neyl & Nadrums, mientras All I Need reúne a Samm, Serve Cold y Ewerseen.
Los martes, East End Dubs Presents Eastenderz inaugura su primera residencia semanal con deep tech, minimal house, herencia garage, bajos dub y desarrollos orgánicos. Tras un debut con East End Dubs B2B Skepta, Hot Since 82 B2B SOSA, Locklead y Cristina Lazic, la siguiente cita reúne a East End Dubs, Patrick Topping, Wheats y Stef Davidse.
En paralelo, NOW HERE, la residencia de Paco Osuna, regresa a Club Room con su filosofía de vivir el presente, acompañada por Rafa Barrios y Manuel Torcello en la apertura, y por SOSA y GruuvElements en su segunda entrega. Wild Corner completa el martes con Konflikt Records.
Los domingos, MESTIZA e Indira Paganotto Presents ARTCORE consolidan una doble residencia basada en el contraste. MESTIZA ocupa Theatre con raíz flamenca, electrónica global, percusión, house, melodic techno y grooves latinos, junto a Vanco B2B Kintar, Apache y MrGoodalf.
ARTCORE toma Club Room con psy-techno, aceleración y oscuridad futurista, acompañada por Anfisa Letyago, Øtta y Antonio De Angelis. El Wild Corner, hosted by Beatport Live, cierra una programación que convierte Hï Ibiza en un punto de encuentro.
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