Accidente de tráfico
Ingresada en la UCI una mujer tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera de Ibiza a Santa Eulària
En el accidente se vieron afectadas cinco personas, tres de ellas con lesiones leves
Dos personas resultaron heridas de gravedad en un accidente de tráfico durante la noche de este jueves, en la carretera que conecta Ibiza con Santa Eulària. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 7 de la vía, antes de llegar al cruce de los Cazadores, cuando una furgoneta y un turismo colisionaron frontalmente.
Según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, en el Hospital Can Misses ingresaron a las 00.35 horas los dos ocupantes de uno de los vehículos implicados. Se trata de una mujer argentina de 41 años, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de politraumatismos, y de un hombre británico de 30 años que sufrió diversas contusiones y recibió el alta médica a las 7.20 horas.
El SAMU061 recibió el aviso a las 23.10 horas y activó de inmediato un dispositivo de emergencias. Hasta el lugar acudieron dos ambulancias de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil.
Además, los equipos sanitarios atendieron a cinco afectados, dos de ellos presentaban lesiones graves por lo que activaron el código politrauma. Los servicios de emergencia trasladaron a uno al Hospital Can Misses y al otro a la Policlínica de Nuestra Señora del Rosario.
Además, otras tres personas resultaron heridas leves y fueron trasladadas en ambulancia a la Policlínica para su valoración y atención médica.
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