La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en Portinatx

La Policía Local de Sant Joan acudió este jueves a una zona cercana al puerto de Cala Portinatx tras recibir un aviso sobre una persona tendida en el suelo. El aviso llegó a las 17.02 horas de este jueves.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar para comprobar lo ocurrido. Al llegar, los agentes encontraron a una persona de edad avanzada en una zona boscosa próxima al puerto. Tras las comprobaciones necesarias por parte del cuerpo de seguridad, pudieron confirmar que la persona no presentaba signos de vida aparente.

Policía Local acordonó la zona y dio avisó a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. Minutos después, la Guardia Civil llegó al punto e inició las actuaciones junto a la Policía Judicial, que asumió la investigación y comenzó a recoger información para aclarar lo sucedido.

La Policía Local permaneció en la zona hasta la llegada de los equipos responsables de la investigación. El Ayuntamiento de Sant Joan trasladó el pésame a la familia y pidió respeto mientras continúa la investigación.