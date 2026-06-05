Golpe de efecto del alcalde de Ibiza: Anuncia que descarta el 'parking' de sa Real cuando los vecinos entregan firmas contra el proyecto

La presión vecinal contra la construcción de un edificio de aparcamientos en sa Real, con 485 plazas subterráneas y otras 264 en planta, ha llegado a buen puerto para los afectados. El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este viernes que descarta por completo levantar este parking en el emplazamiento previsto y la semana que viene presentará un proyecto alternativo, que "será respetado al 100% por los vecinos", según ha avanzado el alcalde, Rafael Triguero.

El anuncio del alcalde ha pillado por sorpresa a los afectados, a periodistas y a políticos de la oposición socialista, ya que ha llegado de la manera más rocambolesca. Esta misma mañana, el PSOE había convocado a la prensa ante el edificio del Cetis, donde se encuentra el registro de entrada del Ayuntamiento, para hacer entrega de las 2.444 firmas que, junto a vecinos del barrio, han recogido hasta la fecha contra el macroparking.

La secretaria general de la agrupación socialista de Vila, Elena López, ha comparecido en el exterior del Cetis, junto a una docena de residentes en sa Real, es Llimoners y sa Colomina, que han mostrado su rechazo a perder calidad de vida con el edificio de aparcamientos. Sus temores se centran en la presión circulatoria de vehículos, así como en el largo periodo de obras que necesitaría una infraestructura de estas características y la tala de un centenar de árboles que implicaría.

Justo al finalizar esta comparecencia, cuando la comitiva se disponía a entrar en el registro con sus firmas, ha bajado el alcalde, que tiene su despacho en este edificio, acompañado de una asistente de prensa y el director de proyectos del Ayuntamiento. Enseguida, los vecinos le han expresado sus quejas contra el proyecto, advirtiéndole de que iba a costarle "muchos votos" y exigiéndole trasladar la ubicación al otro lado de la E-10, el primer cinturón de ronda, como han insistido durante toda la campaña.

Triguero ha tratado de calmar los ánimos, en vano, indicándoles que lleva dos meses trabajando "en un estudio de viabilidad para acceder a sus propuestas". "Hemos recogido sus sugerencias y, entre todos, vamos a lograr lo que queremos para el barrio", ha expuesto el alcalde a los vecinos. "Lo queremos fuera [el parking]", le han replicado.

El anuncio

Tras despedirse, el alcalde se ha apartado para ofrecer unas declaraciones a la prensa en medio de la plaza del Cetis, alejado de la puerta al registro de entrada del Ayuntamiento. Pero la comitiva vecinal y los representantes del PSOE han pospuesto la entrega de firmas y se han acercado a escuchar las palabras de Triguero.

Para empezar, Triguero ha recordado que su equipo de gobierno suma 36 meses trabajando en cómo solucionar el gran problema que supone para la ciudad la falta de aparcamiento, hasta que el pasado marzo presentó "una ubicación viable" en sa Real, donde se encuentra una parcela de titularidad municipal que ya se emplea para estacionar coches. Tras la aprobación inicial, el proyecto preveía levantar un edificio de cuatro plantas en ese solar y crear otras tres subterráneas bajo el parque Joan Marí Cardona.

El alcalde ha proseguido recordando el rechazo frontal que generó ese anteproyecto, tal y como le expresaron abiertamente en un encuentro vecinal el pasado 14 de abril y como le han reiterado en los dos plenos municipales que se han celebrado desde entonces. Tras generar cierto suspense durante un par de minutos, aludiendo a que se ha confirmado una viabilidad técnica y a que no cejarán en los esfuerzos "para dotar a la ciudad de más aparcamientos, que es una cuestión totalmente reclamada porque es inviable peatonalizar calles sin alternativas", ha llegado el giro de guion.

"De manera contundente, el emplazamiento de sa Real queda totalmente descartado", ha sentenciado, provocando los aplausos de los vecinos allí concentrados. Según ha declarado, el equipo de gobierno tenía previsto comunicar este anuncio la semana que viene, en una convocatoria abierta en sa Real para presentar la alternativa que plantea el Ayuntamiento, y que ya contaría con los estudios técnicos que la avalan y con financiación. "Lo hemos avanzado [esta mañana de viernes] para tranquilizarlos", ha aclarado.

Los representantes del PSOE y el grupo de vecinos entregan las firmas, tras el anuncio del alcalde, en el Cetis. / J.A.Riera

A preguntas de la prensa, el alcalde no ha querido avanzar emplazamientos para el nuevo o nuevos parkings, pero ha pospuesto toda la información hasta la presentación pública de la semana que viene. Solamente ha subrayado que recoge las sugerencias de los vecinos de sa Real "y de otros barrios". "Somos un equipo de gobierno que escuchamos y que estamos a pie de calle con nuestros vecinos", ha incidido.

Victoria vecinal

Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado de prensa, tras el anuncio del alcalde, para destacar la "victoria vecinal en la retirada del macroaparcamiento" y recordar que seguirán vigilando que no se ejecute este proyecto "ni otros similares que están previstos en la ciudad". "Esta forma de gobernar, con intereses ocultos, aprovechando leyes de vivienda en provecho propio y con una gestión completamente errática de la ciudad de Ibiza ha de acabar de una única manera y es que Triguero deje de ser alcalde", en palabras de López.

"Triguero improvisa constantemente, recula de sus caprichos grandilocuentes y ha perdido la confianza de la ciudadanía", incide el PSOE en su comunicado. "Solo en este proyecto, redactarlo y ahora retirarlo, se han perdido casi 100.000 euros de toda la ciudadanía", critica.