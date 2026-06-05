[UNVRS]
Contenido patrocinado - [UNVRS]
Galactic Circus vuelve a poner Ibiza en órbita
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El mapa nocturno de Ibiza suma el regreso de Galactic Circus. Tras una primera temporada que consolidó su imaginario en [UNVRS], la propuesta de David Guetta vuelve a desplegar una utopía alternativa donde fantasía, tecnología, música, luz y movimiento construyen la narrativa de la noche. Guetta ejercerá de maestro de ceremonias con sesiones que conectan himnos globales, energía de club y sonidos pensados para grandes pistas. La infraestructura lumínica y la flexibilidad escénica de [UNVRS] convierten cada viernes en una experiencia. Junto a Guetta estarán Mathame, que aportará su lectura cinematográfica del house melódico, y Son Of Son que abrirá el viaje con progresiones profundas y groove progresivo.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003
Ushuaïa Ibiza reúne dos grandes citas para abrir junio
Contenido patrocinado - Ushuaïa Ibiza
Hï Ibiza convierte cada noche en un universo distinto
Contenido patrocinado - Hï Ibiza
Galactic Circus vuelve a poner Ibiza en órbita
Contenido patrocinado - [UNVRS]
Ibiza Brunch Club, la cita de los viernes que no puedes perderte en O Beach
Contenido patrocinado - O Beach Ibiza
Chinois Ibiza celebra su quinto verano con residencias de talla mundial
Contenido patrocinado - Chinois Ibiza