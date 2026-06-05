Galactic Circus vuelve a poner Ibiza en órbita

El mapa nocturno de Ibiza suma el regreso de Galactic Circus. Tras una primera temporada que consolidó su imaginario en [UNVRS], la propuesta de David Guetta vuelve a desplegar una utopía alternativa donde fantasía, tecnología, música, luz y movimiento construyen la narrativa de la noche. Guetta ejercerá de maestro de ceremonias con sesiones que conectan himnos globales, energía de club y sonidos pensados para grandes pistas. La infraestructura lumínica y la flexibilidad escénica de [UNVRS] convierten cada viernes en una experiencia. Junto a Guetta estarán Mathame, que aportará su lectura cinematográfica del house melódico, y Son Of Son que abrirá el viaje con progresiones profundas y groove progresivo.