Estudiantes de Ibiza salen al mar para investigar y proteger los ecosistemas de las Pitiusas: "El mar forma parte de nuestra identidad y de nuestro bienestar"

Estudiantes de varios centros educativos de Ibiza han participado esta semana en talleres de ciencia marina y actividades prácticas de trabajo de campo organizados por el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I, en el marco de la campaña 2026 del estudio MarPITIÚS y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este jueves 5 de junio. La iniciativa ha permitido al alumnado pitiuso acercarse al trabajo que realiza el personal investigador para analizar el estado de los ecosistemas marinos de las Pitiusas y contribuir a su conservación.

Las actividades, desarrolladas desde el pasado lunes, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y del Club Náutico Santa Eulària, además del apoyo de Imedea-UIB, el Laboratorio Marino MarLab-Dénia de la Universidad de Alicante y la Fundación Baleària.

Como cierre de esta semana dedicada a la divulgación y conservación del medio marino, IbizaPreservation y el Club Náutico de Santa Eulalia también colaboran para llevar a cabo este domingo 7 de junio una limpieza de playa abierta a la ciudadanía en Sol d'en Serra, junto a Cala Llonga, en Santa Eulària, con motivo del Día Mundial de los Océanos.

Alumnos de varios centros han participado en talleres de ciencia marina. / IbizaPreservation

La actividad se desarrollará entre las 10 y las 12 horas y estará abierta a cualquier persona interesada, sin necesidad de inscripción previa. El punto de encuentro estará ubicado directamente en la playa. Además, el restaurante Amante Ibiza ofrecerá un café a las personas participantes al finalizar la jornada. Desde la organización recomiendan acudir con zapato o sandalia cerrada, ya que la playa es de piedras.

"El mar forma parte de nuestra identidad y de nuestro bienestar. Con estas jornadas hemos querido acercar la ciencia marina a la ciudadanía y seguir demostrando que cada persona puede contribuir a la conservación de nuestro entorno. Quiero agradecer especialmente la implicación del alumnado y del profesorado que ha participado estos días en las actividades de MarPITIÚS, y animar a residentes y visitantes a sumarse este domingo a la limpieza de Sol d'en Serra para poner el broche final a una semana dedicada al conocimiento y la protección del medio marino", señala Inma Saranova, directora de IbizaPreservation.

Por su parte, Virginia Tirador, responsable del proyecto P02idonia, ha destacado que "la participación en proyectos e iniciativas medioambientales está plenamente alineada con los objetivos y valores de nuestro club", una apuesta que, según ha explicado, se materializa en iniciativas como P02idonia, a través de la cual impulsan "la conservación, sensibilización y protección del entorno marino".

La campaña MarPITIUS_26 ha desarrollado durante esta semana diversas actividades científicas y educativas en Santa Eulària con la participación de alumnado pitiuso de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. La iniciativa incorpora este año técnicas de censo de peces en el marco del proyecto Horizon Sea4Future, liderado por el Laboratorio Marino de Dénia, MarLab, de la Universidad de Alicante, y ha permitido acercar a las personas participantes algunas de las metodologías que utilizan habitualmente los equipos de investigación para estudiar el estado de conservación de los ecosistemas marinos de las Pitiusas.

Ibiza convierte sus playas en un laboratorio al aire libre para enseñar a conservar el mar. / IbizaPreservation

La campaña ha incluido, además, trabajos de campo en distintos puntos del litoral de Ibiza y en la Reserva Marina des Freus d'Eivissa i Formentera para recopilar información sobre el estado de conservación de los ecosistemas marinos de las Pitiusas.

Censos visuales de peces con 'snorkel' científico

La jornada celebrada este jueves reunió a estudiantes de los colegios Isidor Macabich, Xarc y Can Marines en cuatro estaciones de trabajo científico distribuidas entre Cala de Ses Estaques, la playa de Santa Eulària y el Club Náutico de Santa Eulària. Durante la mañana, el alumnado participó en censos visuales de peces mediante snorkel científico, aprendió el funcionamiento de cámaras submarinas remotas utilizadas para el seguimiento de fauna marina, analizó sedimentos litorales y conoció los procedimientos empleados para el muestreo de fitoplancton y microplásticos.

"Queríamos que el alumnado pudiera experimentar cómo trabaja realmente un equipo científico cuando sale al mar. No se trata solo de observar peces o recoger muestras, sino de comprender cómo se genera la información que después permite evaluar el estado de los ecosistemas y tomar decisiones para su conservación", explica Esteban Morelle-Hungría, director del Aula.

La programación también incluyó talleres prácticos sobre sedimentos marinos, la importancia ecológica de la posidonia oceanica y otras fanerógamas marinas, así como sobre las amenazas que representan las especies invasoras para los ecosistemas costeros. "La conservación marina necesita conocimiento científico, pero también una ciudadanía informada y comprometida. Acercar estas herramientas a la gente joven contribuye a despertar vocaciones científicas y a reforzar su vínculo con el mar y con la necesidad de protegerlo para las generaciones futuras", señala Morelle-Hungría.

La colaboración entre IbizaPreservation y el Club Náutico de Santa Eulària ha permitido desarrollar durante estos días una programación centrada en el conocimiento y la conservación del medio marino. Mientras la campaña MarPITIUS ha acercado al alumnado al trabajo de investigación que se desarrolla en las aguas de las islas, la limpieza de Sol d’en Serra invita a la ciudadanía a participar de forma directa en el cuidado del litoral. Según las entidades, se trata de "dos iniciativas diferentes, pero complementarias", que comparten un mismo propósito: "fortalecer el vínculo entre la sociedad y el mar que forma parte de la identidad de las Pitiusas".