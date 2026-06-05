Sucesos
Detenidos dos hombres con más de dos kilos de cocaína al intentar embarcar rumbo a Ibiza en Dénia
La Guardia Civil ha incautado más de dos kilos de cocaína y 3.400 euros en efectivo
E. Press
La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia (Alicante) a dos hombres de 24 y 30 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras descubrir más de dos kilos de cocaína cuando intentaban embarcar en un ferri con destino a Ibiza, según informó el instituto armado en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el 27 de abril durante un control del destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en la zona de embarque del puerto de Dénia, según la misma fuente oficial.
Los agentes del instituto armado centraron su atención en un vehículo por varias circunstancias observadas durante la operativa de embarque y decidieron su inspección. En el registro del coche y del equipaje, los agentes localizaron varias bolsas al vacío ocultas entre ropa dentro de una maleta. Las comprobaciones posteriores confirmaron la presencia de cocaína.
La actuación terminó con la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes incautaron 2,039 kilos de cocaína, 3.400 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el vehículo utilizado en el desplazamiento, según detalló la Guardia Civil.
Los agentes pusieron a los arrestados a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen y el destino de la droga y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con el caso.
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