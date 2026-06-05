El precio de pasar un día y medio en Formentera: "El hotel me lo cobraron dos veces y me sentó bastante mal"

Formentera es uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, pero también uno de los lugares en los que cada gasto cuenta. El creador de contenido @jorge_ibiza ha compartido en Instagram un vídeo en el que muestra cuánto cuesta pasar un día y medio en Formentera viajando desde Ibiza con su pareja.

La escapada, realizada en mayo, incluyó ferry con coche, desayuno, alojamiento a pie de playa, restaurantes, compras y algún capricho. El total ascendió a 495,37 euros.

El ferry a Formentera, el primer gasto del viaje

El primer desembolso fue el trayecto en ferry. Según cuenta el creador de contenido, el viaje para dos personas con coche incluido costó 66,96 euros, aplicando tarifa de residente.

“Se nota que estamos en mayo”, comenta en el vídeo, haciendo referencia a que el precio puede variar según la temporada, especialmente cuando se acerca el verano y aumenta la demanda para viajar a Formentera.

A las diez de la mañana, la pareja ya estaba en Sant Ferran, lista para empezar el día con un desayuno.

Desayuno en Sant Ferran y primeras compras

La primera parada gastronómica fue en un conocido restaurante del pueblo, donde pidieron un desayuno que el creador define como “espectacular”. Entre una chapata de ibérico, bebidas y algún capricho más, la cuenta fue de 27 euros.

Después, la escapada continuó con una compra de lotería. Adquirieron un par de décimos por 10 euros, aunque, al tener 5 euros de premio acumulados, el gasto final para jugar durante dos semanas fue de 12 euros.

El calor también obligó a hacer alguna parada para tomar algo fresco. Más tarde, compraron dos productos sin gluten por 10 euros.

Alojamiento a pie de playa por poco más de 100 euros

Uno de los puntos fuertes del viaje fue el alojamiento. @jorge_ibiza muestra en el vídeo unos apartamentos a pie de playa que describe como “una auténtica pasada”.

La estancia de una noche costó 101,60 euros. Eso sí, el creador de contenido también relata un inconveniente: le cobraron dos veces y, según explica, tardaron un par de días en disculparse y solucionarlo.

Para ahorrar algo durante la escapada, la pareja optó por comer parte de lo que ya llevaba comprado del supermercado, como tortilla y algo de picar. El resto del tiempo lo dedicaron a descansar, disfrutar de la playa y aprovechar Formentera al máximo.

Los restaurantes suben el presupuesto

En el apartado gastronómico, el vídeo recoge dos comidas en restaurantes de la isla. En uno de Sant Ferran, la cuenta fue de 44 euros. Comer en uno más exclusivo de Migjorn fue uno de los gastos más elevados de la escapada: pagaron 127 euros.

A estos importes se sumaron otros gastos durante el viaje, entre ellos la compra de un par de camisetas y alguna joya, lo que terminó elevando el presupuesto final.

El total: 495,37 euros por día y medio en Formentera

Sumando transporte, desayuno, alojamiento, restaurantes, compras y otros gastos, la escapada de día y medio a Formentera terminó con un coste total de 495,37 euros para dos personas.

El vídeo de @jorge_ibiza funciona como una pequeña guía realista para quienes estén pensando en hacer una escapada similar desde Ibiza. Aunque el precio final depende de la temporada, del tipo de alojamiento y de los restaurantes elegidos, su experiencia muestra que incluso una visita corta puede acercarse a los 500 euros si se viaja con coche, se duerme en la isla y se incluyen algunos caprichos.

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Formentera sigue siendo un destino único, pero el vídeo deja claro que conviene hacer números antes de embarcar.