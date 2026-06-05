Chinois Ibiza celebra su quinto verano con residencias de talla mundial
El club reúne a grandes nombres de la electrónica en una temporada diversa
Chinois Ibiza vive su quinta temporada y confirma que la noche de la isla también puede disfrutarse desde una perspectiva íntima, elegante e inclusiva. Ubicado en Ibiza Gran Hotel, a pocos pasos del centro de Ibiza, el club se ha consolidado como una alternativa refrescante a los grandes recintos.
Su filosofía pone la pista de baile en el centro, con sonido de vanguardia, visuales inmersivos y una bienvenida abierta a públicos diversos. Este año, además, estrena una pantalla única detrás de la cabina, una renovación que refuerza la atmósfera oscura y cercana del espacio.
La programación de 2026 convierte cada noche en una propuesta diferente. Los lunes regresan La Troya y su celebración libre, colorida y provocadora. Los martes alternan Appetite, Blanche y Anjunadeep, tres conceptos capaces de recorrer el house, el techno, el UK garage y los sonidos más profundos.
Los miércoles, Mahmut Orhan recupera Sounds Like Pillowtalk tras el éxito de su debut. Los jueves, Defected desembarca en Chinois con 23 semanas dedicadas a la cultura house. Los viernes son para Major League DJz y Echoes of Tomorrow, una residencia que lleva la energía del Afro House al corazón de Ibiza.
Claptone vuelve los sábados con The Masquerade, una cita donde misterio, estilo y house se encuentran. Los domingos, Bedouin presenta una nueva temporada de SAGA bajo el concepto Garden of Unearthly Delights, con una narrativa onírica y una selección musical emotiva.
Con artistas invitados como Pete Tong, Faithless, Carl Craig, Kerri Chandler, Melanie C, Groove Armada, Nora En Pure o Monolink, Chinois Ibiza propone un verano de baile sin etiquetas.
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