Piden tres años y medio de cárcel para dos camellos por vender ketamina y MDMA en Ibiza

La Fiscalía solicita penas de tres años y seis meses de prisión para dos jóvenes de nacionalidad italiana acusados de un presunto delito contra la salud pública por la supuesta posesión de ketamina y MDMA destinadas a la venta a terceras personas en Ibiza.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2017, cuando los dos encausados fueron detenidos y privados de libertad durante varios días en el marco de la investigación. Ambos carecían de antecedentes penales en el momento de los hechos.

El primero de los acusados portaba 42 envoltorios de ketamina con un peso total de 7,9 gramos y un valor estimado en el mercado ilícito de 390 euros. Además, se le intervinieron 60 euros procedentes de la venta de sustancias psicotrópicas.

Multas para los dos

Al segundo procesado se le atribuye la posesión de 15 envoltorios de ketamina, con un peso total de 2,8 gramos y un valor aproximado de 136 euros. También se le intervinieron dos fragmentos de MDMA, con un peso total de 0,38 gramos y un valor de 15,99 euros, así como 80 euros procedentes de la venta de droga.

La acusación pública considera que las sustancias estaban destinadas a su distribución a terceras personas y califica los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal. En el caso del primer encausado, el Ministerio Público solicita también una multa de 1.170 euros, mientras que para el segundo pide una multa de 400 euros.