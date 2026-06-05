Narcotráfico
Piden tres años y medio de cárcel para dos camellos por vender ketamina y MDMA en Ibiza
Los encausados, detenidos en mayo de 2017, carecían de antecedentes penales y se les intervinieron diversas cantidades de ketamina y MDMA
La Fiscalía solicita penas de tres años y seis meses de prisión para dos jóvenes de nacionalidad italiana acusados de un presunto delito contra la salud pública por la supuesta posesión de ketamina y MDMA destinadas a la venta a terceras personas en Ibiza.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2017, cuando los dos encausados fueron detenidos y privados de libertad durante varios días en el marco de la investigación. Ambos carecían de antecedentes penales en el momento de los hechos.
El primero de los acusados portaba 42 envoltorios de ketamina con un peso total de 7,9 gramos y un valor estimado en el mercado ilícito de 390 euros. Además, se le intervinieron 60 euros procedentes de la venta de sustancias psicotrópicas.
Multas para los dos
Al segundo procesado se le atribuye la posesión de 15 envoltorios de ketamina, con un peso total de 2,8 gramos y un valor aproximado de 136 euros. También se le intervinieron dos fragmentos de MDMA, con un peso total de 0,38 gramos y un valor de 15,99 euros, así como 80 euros procedentes de la venta de droga.
La acusación pública considera que las sustancias estaban destinadas a su distribución a terceras personas y califica los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal. En el caso del primer encausado, el Ministerio Público solicita también una multa de 1.170 euros, mientras que para el segundo pide una multa de 400 euros.
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003