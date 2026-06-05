La bahía de Portmany reúne a 350 alumnos de Ibiza en el cierre de un proyecto que fomenta la conciencia ambiental

Un total de 350 alumnos de diferentes centros educativos de Ibiza participaron este jueves en el acto de clausura del proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) Badia de Portmany, organizado por el Centro de Profesorado de Ibiza (CEP) y celebrado durante la mañana en el Auditori de Caló de s'Oli.

La jornada reunió a alumnado de los institutos Sa Serra, Sa Blanca Dona, Algarb, Quartó de Portmany y del colegio Vara de Rey que a lo largo del curso han desarrollado diferentes iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el conocimiento del territorio y la preservación del medio ambiente.

El acto contó con la participación del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Sunyer, que destacó el valor educativo de los proyectos de aprendizaje servicio y la importancia de impulsar propuestas que conecten el trabajo en el aula con necesidades y retos reales del entorno.

En el auditorio también estuvieron presentes el director del CEP, Salvador Ruiz; el responsable del Club Nàutic Sant Antoni, Enrique Mas, así como una representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep, que, junto con el Club Nàutic Sant Antoni, ha colaborado con la propuesta educativa.

Durante el encuentro, los alumnos presentaron y compartieron las propuestas elaboradas durante el curso escolar, todas ellas centradas en cuestiones de carácter medioambiental y geográfico relacionadas con la Bahía de Portmany. Según la organización, los proyectos han permitido trabajar contenidos curriculares desde una perspectiva práctica y participativa, fomentando al mismo tiempo el compromiso cívico y la conciencia ambiental.

La clausura sirvió también como espacio de intercambio entre centros y de reconocimiento del trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado implicado, además de poner en valor, según la nota de prensa, la colaboración educativa como herramienta para promover una ciudadanía activa y comprometida con el territorio.