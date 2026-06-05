Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AccidentesPlanes fin de semanaAntenas telefoníaMigración
instagramlinkedin

Sant Josep

La bahía de Portmany reúne a 350 alumnos de Ibiza en el cierre de un proyecto que fomenta la conciencia ambiental

Estudiantes de cinco centros presentan las iniciativas desarrolladas durante el curso sobre sostenibilidad, territorio y preservación del medio ambiente

Estudiantes de Ibiza toman Caló de s’Oli para defender la bahía de Portmany

Estudiantes de Ibiza toman Caló de s’Oli para defender la bahía de Portmany / CEP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 350 alumnos de diferentes centros educativos de Ibiza participaron este jueves en el acto de clausura del proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) Badia de Portmany, organizado por el Centro de Profesorado de Ibiza (CEP) y celebrado durante la mañana en el Auditori de Caló de s'Oli.

La jornada reunió a alumnado de los institutos Sa Serra, Sa Blanca Dona, Algarb, Quartó de Portmany y del colegio Vara de Rey que a lo largo del curso han desarrollado diferentes iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el conocimiento del territorio y la preservación del medio ambiente.

El acto contó con la participación del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Sunyer, que destacó el valor educativo de los proyectos de aprendizaje servicio y la importancia de impulsar propuestas que conecten el trabajo en el aula con necesidades y retos reales del entorno.

En el auditorio también estuvieron presentes el director del CEP, Salvador Ruiz; el responsable del Club Nàutic Sant Antoni, Enrique Mas, así como una representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep, que, junto con el Club Nàutic Sant Antoni, ha colaborado con la propuesta educativa.

Durante el encuentro, los alumnos presentaron y compartieron las propuestas elaboradas durante el curso escolar, todas ellas centradas en cuestiones de carácter medioambiental y geográfico relacionadas con la Bahía de Portmany. Según la organización, los proyectos han permitido trabajar contenidos curriculares desde una perspectiva práctica y participativa, fomentando al mismo tiempo el compromiso cívico y la conciencia ambiental.

Noticias relacionadas y más

La clausura sirvió también como espacio de intercambio entre centros y de reconocimiento del trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado implicado, además de poner en valor, según la nota de prensa, la colaboración educativa como herramienta para promover una ciudadanía activa y comprometida con el territorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  2. Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
  3. En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
  4. Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
  7. Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
  8. Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003

La bahía de Portmany reúne a 350 alumnos de Ibiza en el cierre de un proyecto que fomenta la conciencia ambiental

La bahía de Portmany reúne a 350 alumnos de Ibiza en el cierre de un proyecto que fomenta la conciencia ambiental

Un acusado de abusar sexualmente casi todos los días de una niña desde los cuatro a los ocho años en Ibiza se enfrenta a diez años de prisión

Un acusado de abusar sexualmente casi todos los días de una niña desde los cuatro a los ocho años en Ibiza se enfrenta a diez años de prisión

Ari Varela, alumna del colegio Can Misses de Ibiza: "El agua es muy importante, hay muy poca y tenemos que cuidarla"

Ari Varela, alumna del colegio Can Misses de Ibiza: "El agua es muy importante, hay muy poca y tenemos que cuidarla"

Le pillaron en una avenida de Ibiza con cuatro drogas distintas: la Fiscalía reclama cinco años de cárcel

Sartenes, escombros y tiendas de campaña: voluntarios de Ibiza limpian el torrente de Ca na Parra por el Día Mundial del Medio Ambiente

Playas de Ibiza: Sant Joan exige al Govern que rechace el circuito de motos de agua frente a es Canaret

Playas de Ibiza: Sant Joan exige al Govern que rechace el circuito de motos de agua frente a es Canaret

Ibiza habilita un 'parking' temporal gratuito junto al Mercat Nou con 46 plazas para coches: así funciona

Ibiza habilita un 'parking' temporal gratuito junto al Mercat Nou con 46 plazas para coches: así funciona

"Recogimos plásticos para generar incomodidad": los alumnos de Jesús ganan un concurso de la UIB con una escultura hecha con basura de Ibiza

"Recogimos plásticos para generar incomodidad": los alumnos de Jesús ganan un concurso de la UIB con una escultura hecha con basura de Ibiza
Tracking Pixel Contents