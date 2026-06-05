Sant Josep
La bahía de Portmany reúne a 350 alumnos de Ibiza en el cierre de un proyecto que fomenta la conciencia ambiental
Estudiantes de cinco centros presentan las iniciativas desarrolladas durante el curso sobre sostenibilidad, territorio y preservación del medio ambiente
Un total de 350 alumnos de diferentes centros educativos de Ibiza participaron este jueves en el acto de clausura del proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) Badia de Portmany, organizado por el Centro de Profesorado de Ibiza (CEP) y celebrado durante la mañana en el Auditori de Caló de s'Oli.
La jornada reunió a alumnado de los institutos Sa Serra, Sa Blanca Dona, Algarb, Quartó de Portmany y del colegio Vara de Rey que a lo largo del curso han desarrollado diferentes iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el conocimiento del territorio y la preservación del medio ambiente.
El acto contó con la participación del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Sunyer, que destacó el valor educativo de los proyectos de aprendizaje servicio y la importancia de impulsar propuestas que conecten el trabajo en el aula con necesidades y retos reales del entorno.
En el auditorio también estuvieron presentes el director del CEP, Salvador Ruiz; el responsable del Club Nàutic Sant Antoni, Enrique Mas, así como una representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep, que, junto con el Club Nàutic Sant Antoni, ha colaborado con la propuesta educativa.
Durante el encuentro, los alumnos presentaron y compartieron las propuestas elaboradas durante el curso escolar, todas ellas centradas en cuestiones de carácter medioambiental y geográfico relacionadas con la Bahía de Portmany. Según la organización, los proyectos han permitido trabajar contenidos curriculares desde una perspectiva práctica y participativa, fomentando al mismo tiempo el compromiso cívico y la conciencia ambiental.
La clausura sirvió también como espacio de intercambio entre centros y de reconocimiento del trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado implicado, además de poner en valor, según la nota de prensa, la colaboración educativa como herramienta para promover una ciudadanía activa y comprometida con el territorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- En estado muy grave un neozelandés de 18 años tras ser atropellado en la carretera de Sant Antoni
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
- Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona
- Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
- Caminos públicos de Ibiza: Todos los ayuntamientos excepto uno se saltan la ley desde 2003