Las antenas que están agrietando un edificio en Ibiza no serán retiradas hasta después de verano

Las antenas de telefonía móvil que están agrietando un céntrico edificio de Ibiza no serán retiradas hasta después de este verano, a pesar del deterioro que sigue sufriendo el edificio por el peso acumulado en la azotea.

El 18 de mayo se rescindió el contrato de arrendamiento suscrito por Vantage Towers, dueña de la infraestructura de telecomunicaciones, y la comunidad de propietarios del número 7 de la avenida Bartomeu de Roselló. El burofax ponía punto y final a un dilatado alquiler iniciado en 1998.

La empresa aseguró que había solicitado al Ayuntamiento de Ibiza un permiso de grúa para retirar las antenas el 27 de mayo, pero fuentes municipales aclaran a Diario de Ibiza que nunca recibieron dicha solicitud.

El Consistorio prohíbe la ocupación de la vía pública por motivos relacionados con la ejecución de obras desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, aunque contempla la posibilidad de conceder excepciones con temas de especial relevancia. Por su parte, los vecinos están ultimando una demanda contra Vantage Towers.