"La idea era impresionar": un colegio de Ibiza gana un concurso con su escultura que denuncia que se tire basura al mar

"Imaginamos la isla en la que queremos vivir", explica uno de los alumnos del colegio Portal Nou en el vídeo de presentación de las actividades que han realizado durante el curso. Más de 200 alumnos y alumnas de cinco centros educativos de Ibiza se han juntado este viernes en el Centro Cultural de Jesús con motivo del evento Sonidos del Agua para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y el cierre del proyecto de educación ambiental El Agua en la Escuela.

Previo a la entrega de los premios de participación, el cómico Xavi explica a los niños, entre chistes, cómo se forma el agua. Tras su intervención, suben al escenario Marina Moheno, coordinadora de la ONG Aliança per l'Aigua, y Enya Durán, educadora de la entidad, para entregarle los premios a los colegios Labritja, Can Misses, sa Blanca Dona, Portal Nou y Nostra Senyora de Jesús.

Qué es el proyecto El Agua en la Escuela

"El Agua en la Escuela es un proyecto que hace que la educación ambiental sea una asignatura más de la escuela, vamos cada semana al colegio durante todo el ciclo escolar", explica Moheno: "Hoy es el fin de este ciclo. Llevamos preparando este evento desde febrero".

Durán añade sobre las actividades que hacen en los colegios: "Procuramos que haya una parte práctica. Consideramos que la teoría siempre se aprende mejor desde la experimentación y el juego", sostiene la educadora. "Tratamos diferentes temas, desde el ciclo del agua, hacemos experimentos sobre una maqueta de agua, por ejemplo, o construir un pluviómetro, scaperooms del patrimonio hídrico... Es todo un ciclo de actividades que cuentan toda la historia del agua".

"Creo que en general es una experiencia muy positiva, tanto para ellos como para nosotros", considera Moheno: "Es muy gratificante para ambas partes. Que estén jugando y en contacto con los materiales y que no sea todo tan teórico, sino más bien práctico, para ellos es muy positivo. En general, lo que vemos es que se lo pasan bien y que aprenden mucho, aunque demos la teoría en 10 minutos".

Cuando ya ha pasado el teatro de Xavi, la coordinadora y la educadora del proyecto reparten los premios. Cada colegio muestra primero un vídeo de presentación-resumen de las actividades en las que han participado los alumnos de su centro.

Qué colegios han participado

El colegio Can Misses es el primero y en su vídeo destacan el estudio que hicieron sobre la huella que deja el material escolar y cómo pueden reducir dicha huella. "Para producir un DINA 4 hacen falta 10 litros de agua", comenta una de las alumnas, mientras que un compañero comenta: "Mejor utilizamos papel reciclado, además de reducir y reutilizarlo". Cata y Noa de cuarto de primaria son las que van a recoger el premio del colegio, además de sus compañeras Álex y Olga. Álex asegura que le ha gustado mucho el proyecto del agua, mientras que Olga da las gracias a Enya por enseñarles "todo lo del agua".

Los siguientes en recibir su premio son los alumnos del colegio Portal Nou que hicieron experimentos con agua, aprendieron sobre el ciclo urbano del agua en Ibiza y los talleres de patrimonio hídrico y 'Agua limpia para todos', además de hacer una excursión al aire libre. Julia y Aimar recogen el premio en representación del alumnado. Aimar le da las gracias a Marina: "Hemos aprendido mucho sobre el agua y sobre los amigos", afirma el niño. Julia agrega: "Vinieron todos los viernes y creo que todos deberíamos darles un fuerte aplauso", y se llena la sala de vitoreo.

En el vídeo del colegio Labritja muestran cómo construyeron un pluviómetro, además de la exposición de huella hídrica, donde crearon un árbol hecho con botellas de agua. Incluso escribieron una revista sobre el agua. Las niñas que recogen el premio, Jan y Nadia también dan las gracias a Enya y cuando Moheno les pregunta cuál de las actividades les ha gustado más dicen: "Todas".

Del colegio sa Blanca Dona participaron varios grupos de diferentes cursos escolares. En su vídeo muestran el estudio que hicieron sobre la cantidad de agua que requiere la construcción de unos vaqueros, "8000 litros", mantiene uno de los jóvenes. "En este colegio hicimos tres grupos y fue todo un reto", comenta Moheno, la responsable de este colegio. Seis alumnos, Josu, Alejandro, Lucas, Aitana, Estivalisa y Sofía, suben a recoger su premio. Todos dedican unas palabras a Moheno en señal de agradecimiento por lo que aprendieron.

Premio para el colegio de Jesús

El último premio es para el colegio Nostra Senyora de Jesús. En su colegio recogieron plástico "para generar incomodidad", explica Moheno. "Hay 9000 toneladas de residuos en toda la costa de Ibiza", sostienen los niños en el vídeo: "Si esta basura nos incomoda aquí, imagina lo que está pasando en el mar", comenta uno de los más pequeños en el corto.

Clara y Hugo son los que recogen el premio de su colegio, aunque Moheno pide un doble aplauso para ellos: "Hemos ganado el concurso 'Mar de ciencia' de la Universitat de les Illes Balears gracias a la escultura que hicimos. Vamos a ir en barco como premio".

Moheno cuenta que hicieron la instalación artística aprovechando materiales que ya tenían, como las esculturas de tortugas marinas, que en el vídeo se ven atrapadas por redes de pesca: "La idea era impresionar", admite la coordinadora.