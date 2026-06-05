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Un acusado de abusar sexualmente casi todos los días de una niña desde los cuatro a los ocho años en Ibiza se enfrenta a diez años de prisión

El hombre era amigo de los padres de la menor y aprovechaba que cuidaba de ella para cometer los abusos

Fachada de la Audiencia Provincial de Palma.

Fachada de la Audiencia Provincial de Palma. / B. Pomar

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Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Un hombre de 51 años se enfrenta a diez años de cárcel por abusar de una niña durante cuatro años en el juicio que se ha programado para el próximo jueves a las diez de la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en Palma. Según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, el acusado abusó de la menor, que cuando comenzaron las agresiones tenía apenas cuatro años, durante cuatro años. Es decir, hasta que la pequeña había cumplido los ocho. En el momento en que comenzaron los hechos, que sucedieron entre 2009 y 2013, el encausado tenía 35 años, 31 más que la víctima.

Según el escrito de acusación, el hombre, nacido en Rumanía, compartía piso en esa época con los padres de la pequeña. El acusado era "amigo íntimo de la familia", motivo por el que cuidaba de la niña mientras sus padres se encontraban trabajando. Era en esos momentos, apunta la Fiscalía, cuando, "aprovechando que se quedaba a solas con ella en el domicilio familiar, llevaba a la menor a su habitación, se desnudaba y la desnudaba", indica el escrito de la acusación, que continúa el relato de los abusos explicando que el acusado la besaba, le tocada sus partes íntimas y la "obligaba a practicarle felaciones introduciendo el pene en la boca de ésta hasta que eyaculaba". El terrorífico escrito señala también que el hombre "introducía la lengua en la vagina de la menor".

Abusaba de la pequeña "de forma casi diaria"

"Estos actos los realizaba el acusado de forma casi diaria", asegura la Fiscalía, que explica en su escrito que para que la niña no hablara de lo que pasaba cuando no estaban sus padres, "el acusado le compraba numerosos regalos, prestaba mucha atención a la menor" y, además, "adoptaba frente a ella una posición cuasi paterna". De la misma manera, para que mantuviera los abusos en secreto, "le decía que si contaba lo que ocurría a sus padres, éstos no la creerían y perdería el amor de sus padres y de sus personas de referencia". Esto, considera la Fiscalía, "determinó que el acusado pudiera seguir realizando los actos descritos a la menor" durante estos cuatro años.

Todo esto ha afectado "de forma grave" al desarrollo de la infancia y la adolescencia de la víctima. Sufre, detalla, "sentimientos de pérdida de autoconfianza, especialmente su confianza en los demás, disminución de la autoestima, modificaciones en las relaciones sociales y afectación en el área de la sexualidad.

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Al acusado lo detuvieron por estos abusos en agosto de 2020, siete años después de que acabaran, y estuvo en prisión provisional más de un año, entre marzo de 2021 y julio de 2022. En el juicio, la Fiscalía pide diez años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con introducción de miembros corporales vía oral/vaginal agravado por la situación de especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad. Además, solicita que no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima a menos de 200 metros durante diez años y una indemnización de 60.000 euros.

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