Vicent Marí impulsa el turismo MICE sostenible en la Asamblea del Spain Convention Bureau

El presidente del Consell de Ibiza y presidente del Spain Convention Bureau (SCB), Vicent Marí, inauguró este jueves en Las Palmas de Gran Canaria el Encuentro de Reuniones y la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau, una cita que reúne a representantes de los 67 destinos que forman parte de esta red de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Bajo el lema "Humanizar para emocionar", las jornadas analizan los nuevos retos del turismo de reuniones, congresos y eventos (MICE), con especial atención a la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión y la capacidad de los eventos para generar un legado positivo en los territorios que los acogen.

Durante la inauguración, Vicent Marí destacó que "los congresos y eventos ya no se valoran únicamente por su rentabilidad económica, sino también por la huella positiva que dejan en los destinos". En este sentido, defendió que el turismo MICE constituye una herramienta estratégica para impulsar un modelo turístico más sostenible, equilibrado y alineado con las necesidades de los residentes.

Presentación en la Spain Convention Burdeau / Consell de Ibiza

Experiencias más humanas, significativas y memorables

"Lo importante es que, cuando termina un congreso o un evento, el territorio pueda percibir el legado que ha dejado, ya sea en forma de conocimiento, oportunidades, cohesión social o mejora de servicios. Ese equilibrio entre residente y visitante resulta fundamental", afirmó.

El presidente del SCB explicó que la red trabaja actualmente en el desarrollo de indicadores que permitan medir el impacto real de los eventos más allá de las cifras económicas tradicionales. Estos parámetros incorporarán aspectos como la huella de carbono, el consumo de agua y energía, el uso de producto local o el retorno social que generan los encuentros profesionales.

Asimismo, recordó que el Spain Convention Bureau impulsa desde 2023 el Proyecto Experiencias, una iniciativa que permite avanzar hacia un "modelo de gestión basado en datos y orientado a demostrar los beneficios tangibles" que el turismo MICE aporta a los destinos.

Durante su intervención, Marí subrayó que el sector evoluciona hacia experiencias "más humanas, significativas y memorables", en las que el legado social, cultural, económico y de conocimiento adquiere cada vez mayor protagonismo. Además, reivindicó el papel de los convention bureaus como actores estratégicos para reforzar la competitividad de los destinos y avanzar hacia modelos alineados con los valores del desarrollo sostenible.

El Encuentro de Reuniones y la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau se celebra esta semana en Las Palmas de Gran Canaria con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector y expertos en turismo de reuniones de toda España.