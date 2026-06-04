Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona

El horario previsto de la nueva zona azul que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Ibiza distinguirá entre dos grandes áreas: la zona A, de carácter residencial, comercial y turístico, y la zona C, vinculada al ocio turístico. Además, mantiene diferencias entre temporada baja y alta. En la zona A, de octubre a mayo, el estacionamiento regulado funcionará de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas. Los domingos y festivos será libre. En temporada alta, de junio a septiembre, la zona A funcionará de lunes a sábado de 9 a 22 horas. La zona C, activa solo en temporada alta, operará de lunes a domingo de 9 a 6 horas, es decir, que se pagará también por la noche.

En cuanto a tarifas, el pliego recoge precios diferenciados por zona, temporada y tipo de plaza. En las plazas azules, la zona A costará 1 euro por hora en temporada baja y 1,30 euros en temporada alta. En la zona C, la tarifa será de 1,50 euros por hora entre las 9 y las 22 horas y de 2 euros entre las 22 y las 6 horas. En las plazas verdes, la zona A tendrá una tarifa de 1,30 euros por hora en temporada baja y 1,60 euros en temporada alta, mientras que en la zona C será de 2 euros de día y 2,50 euros de noche.

Tarifas para residentes

Los residentes tendrán dos modalidades. La autorización R-2 tendrá una tarifa anual de 75 euros y permitirá aparcar sin coste adicional en el sector correspondiente al domicilio. La modalidad R-1 tendrá un coste de 0,60 euros por franja horaria dentro del sector. La anulación de denuncias costará 4 euros en temporada baja en la zona A y 6 euros en temporada alta en las zonas A y C.