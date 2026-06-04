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'Skincare', vino y atardecer en Ibiza: el plan en paddle surf frente a es Vedrà que se ha vuelto irresistible
La influencer @carlamarting_ comparte un vídeo de paddle surf con mascarilla, vino y atardecer de fondo que se convierte en viral
Ibiza vuelve a demostrar que cualquier plan puede convertirse en una postal perfecta. Esta vez, la protagonista ha sido la influencer @carlamarting_, que ha compartido un vídeo en el que aparece junto a una amiga haciendo paddle surf en mitad del mar, con mascarilla facial, una copa de vino y el atardecer ibicenco de fondo.
El vídeo, que encaja de lleno con la estética más aspiracional del verano en la isla, muestra a ambas disfrutando de un momento de desconexión sobre una tabla de paddle surf. Lejos del ruido y de las prisas, las dos aparecen relajadas, con el mar como escenario y una puesta de sol que completa la escena.
“Si nos ves en mitad del mar, déjanos”
La propia creadora de contenido acompañó la publicación con una frase que resume el espíritu del vídeo: “Si nos ves en mitad del mar, déjanos, es donde queremos estar”.
La escena no puede ser más ibicenca: dos amigas en el mar, un plan improvisado con aire de lujo sencillo, una mascarilla de skincare, vino, bikinis a juego y una canción icónica de fondo. En el vídeo suena ‘La Isla Bonita’, un tema que encaja con la imagen de evasión, verano y paraíso que transmite la publicación.
Uno de los detalles que más llama la atención es que ambas aparecen con el mismo bikini: un diseño marrón con el borde blanco, coordinado con la estética cálida del atardecer. Un guiño visual que refuerza esa imagen de plan cuidado al milímetro, aunque aparentemente espontáneo.
El plan perfecto para desconectar en Ibiza
El vídeo llama la atención porque mezcla varios elementos muy reconocibles del verano en Ibiza: el mar, el atardecer, la amistad, el cuidado personal y ese punto de lujo relajado que tantas veces se asocia con la isla.
El skincare, que normalmente se vincula a rutinas de baño o momentos de calma en casa, aparece aquí trasladado a un escenario inesperado: una tabla de paddle surf en plena puesta de sol. El resultado es una imagen que funciona especialmente bien en redes sociales, donde cada vez triunfan más los planes sencillos pero visualmente potentes.
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