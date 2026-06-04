Premios
Sa Peixateria acoge este sábado los Premios de Cultura 2026 de Ibiza
El acto se celebrará a las 18 horas y reconocerá a Dolors Corderas, Joan Escandell y Maria Torres Orvay
El Ayuntamiento de Ibiza celebrará este sábado, 6 de junio, a las 18 horas, el acto de entrega de los Premios de Cultura 2026 en Sa Peixateria. En esta edición, el Consistorio reconocerá la trayectoria de la actriz Dolors Corderas, a título póstumo; del dibujante Joan Escandell, una de las figuras destacadas del cómic español con proyección internacional, y de la artesana Maria Torres Orvay, referente en la preservación de la indumentaria tradicional y del patrimonio vinculado al ball pagès.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, presidirá la ceremonia, que será uno de los primeros actos institucionales que acogerá Sa Peixateria tras su recuperación como espacio para la ciudadanía y la dinamización cultural del centro histórico.
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