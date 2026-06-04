El run club de Jorge Darek en Ibiza que empezó con una broma y terminó lleno de gente

El influencer Jorge Darek ha viajado a Ibiza para celebrar su cumpleaños y ha aprovechado su estancia en la isla para organizar un plan que cada vez gana más fuerza entre creadores de contenido y amantes del deporte: una salida de run club.

La quedada tuvo lugar un día antes de su cumpleaños y reunió a decenas de personas en Ibiza. Lo que empezó como una carrera en grupo terminó en un conocido restaurante de la isla, convirtiendo la jornada en una mezcla de deporte, celebración y plan social.

“Había quedado con un montón de gente y no ha venido nadie”

Jorge Darek compartió un vídeo de la experiencia con una broma que ha llamado especialmente la atención. En las imágenes aparece diciendo: “Había quedado con un montón de gente y no ha venido nadie”.

Sin embargo, el momento forma parte del humor del vídeo: justo después aparecen todos los asistentes, dejando claro que la convocatoria fue todo un éxito. La escena muestra a un grupo numeroso de participantes preparados para correr por la isla, en un ambiente relajado y con mucha complicidad.

La gracia del vídeo funciona precisamente por el contraste entre la frase inicial y la realidad de la quedada. Lejos de estar solo, el influencer consiguió reunir a un grupo amplio de personas para compartir una mañana de deporte en Ibiza.

Un run club con todo tipo de público

Uno de los detalles más llamativos del vídeo es la variedad de asistentes. Al run club acudió todo tipo de público, lo que refuerza la idea de que este tipo de planes ya no están reservados solo a corredores habituales.

En los últimos años, los run clubs se han convertido en una forma de hacer deporte, socializar y descubrir nuevos lugares en grupo. En el caso de Jorge Darek, la cita tuvo además un componente especial: servía como previa a su cumpleaños en Ibiza.

La jornada terminó en un conocido restaurante de la isla, donde los participantes pusieron el broche final a la salida. De esta forma, el plan pasó de ser una simple carrera a convertirse en una celebración compartida, con Ibiza como escenario.