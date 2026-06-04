Retirado el mural que alteró la fachada de una casa protegida por su valor arquitectónico en Ibiza

La Casa de sa Punta de Dalt, o Can Mosson, en la avenida Pere Matutes Noguera, ha recuperado su fisonomía tradicional después de que se retirara el mural de un motorista que decoraba la tienda de ropa y el restaurante abiertos el mes pasado en esta finca. Se da la circunstancia de que este edificio forma parte del Catálogo de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Ibiza y cuenta con una protección integral que impide modificar tanto su estructura como su fachada.

Tal y como publicó este miércoles Diario de Ibiza, la normativa que protege esta casa había quedado vulnerada con un grafiti de gran tamaño de un motorista, pintado en negro. Esta imagen es uno de los símbolos recurrentes de Deus Ex Machina, la marca de ropa australiana que ha abierto nueva sede en Can Mosson, entre los barrios de es Viver y Platja d'en Bossa.

Ejemplo de arquitectura

Tras aparecer este mural, el Ayuntamiento de Ibiza confirmó que suponía un incumplimiento de la normativa y anunció que enviaría a técnicos de Urbanismo y Patrimonio a la vivienda para pedir que se repintara en blanco. Can Mosson es uno de los pocos ejemplos de arquitectura rural que sigue en pie dentro del núcleo urbano de Vila y goza de una protección integral.

Imagen del mural pintado en Can Mosson y que ya se ha eliminado. / J.A.C.

Tal y como establece el Plan Territorial Insular, todos los inmuebles amparados por esta figura, «por su elevado valor arquitectónico y la continuidad en su uso, exigen la conservación en su estado primigenio. Solo admitirán obras de consolidación, conservación y restauración».

El año pasado se dio un caso idéntico en el barrio de la Marina, que, al igual que todo el casco histórico de la ciudad, está amparado por el Plan de Protección y Reforma Interior (Pepri). Entonces, una pizzeria napolitana pintó un mural de Diego Armando Maradona en un edificio de la calle Manuel Sorà, que también tuvo que eliminarse para que la fachada volviera a su estado original.