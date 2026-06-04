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Restricciones de tráfico en este polígono de Ibiza por trabajos de Aqualia

La circulación quedará restringida desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de junio de 8 a 18 horas

Zoina afectada por el corte.

Zoina afectada por el corte. / di

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de restricciones de tráfico rodado en el polígono de Can Bufí como consecuencia de unos trabajos que llevará a cabo la empresa concesionaria del servicio municipal de agua, Aqualia, en la zona de Can Palau.

Según el aviso municipal, la circulación quedará restringida desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, en horario de 8 a 18 horas.

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El Consistorio pide disculpas, en un comunicado, por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar a los vecinos y conductores que circulen por la zona durante esos días.

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