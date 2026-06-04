Restricciones de tráfico en este polígono de Ibiza por trabajos de Aqualia

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de restricciones de tráfico rodado en el polígono de Can Bufí como consecuencia de unos trabajos que llevará a cabo la empresa concesionaria del servicio municipal de agua, Aqualia, en la zona de Can Palau.

Según el aviso municipal, la circulación quedará restringida desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, en horario de 8 a 18 horas.

El Consistorio pide disculpas, en un comunicado, por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar a los vecinos y conductores que circulen por la zona durante esos días.