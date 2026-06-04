Quince mayores de 65 años participan en el nuevo taller de gestión emocional de Ibiza

La Dirección General de Salud Mental ha puesto en marcha en el Hogar de Ibiza un nuevo taller de apoyo y gestión emocional dirigido a personas mayores de 65 años. La actividad, que forma parte de las acciones del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Islas Baleares, ha reunido en esta ocasión a 15 participantes.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este jueves el centro para conocer de primera mano el desarrollo de la iniciativa. Durante la visita ha estado acompañada por la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y la directora del Hogar, Marilú Jaén.

Según ha explicado la organización, este taller supone la tercera edición que Salud Mental organiza en Ibiza y busca ofrecer herramientas prácticas para que las personas mayores reconozcan, expresen y gestionen sus emociones de forma saludable. El objetivo pasa por reforzar la autonomía personal, mejorar el bienestar emocional y favorecer una mejor salud mental.

Herramientas para reforzar el bienestar emocional

El programa aborda competencias emocionales básicas a través de dinámicas grupales que ayudan a identificar emociones, compartir experiencias y fomentar el autococimiento. Los responsables del proyecto destacan que expresar las emociones ayuda a fortalecer las relaciones sociales, mejorar el bienestar personal y afrontar con más recursos las situaciones cotidianas.

Desde la conselleria de Salud recuerdan que las personas mayores afrontan con frecuencia situaciones de soledad, duelo o pérdida de autonomía que pueden afectar a su bienestar emocional. Por este motivo, estos talleres pretenden ofrecer espacios de apoyo, promover la participación activa y reducir factores de riesgo relacionados con el sufrimiento emocional y el aislamiento social.

La iniciativa se integra en el Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Baleares, que apuesta por la prevención, la intervención comunitaria y la promoción de hábitos que favorezcan una mejor calidad de vida.