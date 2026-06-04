El PSOE exige explicaciones a Salud tras conocerse un segundo caso de agresión sexual a una paciente del hospital de Ibiza

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha exigido explicaciones urgentes a la conselleria de Salud tras conocerse un segundo caso de agresión sexual a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses en menos de dos años. Según ha recordado la formación socialista tras saltar a la prensa este caso, que

tuvo lugar el año pasado y no había trascendido públicamente hasta ahora. El PSOE considera “extremadamente grave” que estos hechos hayan permanecido ocultos durante más de un año.

La FSE-PSOE recuerda que el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, aseguró el mes pasado que era “la primera vez que sucedía una cosa así dentro del hospital”. Para los socialistas, esta afirmación abre dos posibilidades: que el gerente no conociera unos hechos de “extrema gravedad” ocurridos en el centro que dirige (cuando sucedió este caso Escudero era médico de la UCI y el gerente era Enrique Garcerán) o que “faltara a la verdad” ante la ciudadanía. “Las dos posibilidades son muy preocupantes y exigen explicaciones inmediatas”, señalan.

La formación critica además que la conselleria de Salud anuncie ahora medidas para garantizar la seguridad de las mujeres ingresadas, después de la presión mediática del último mes, y se pregunta por qué esas medidas no se adoptaron hace un año, tras el primer caso.

“No estamos hablando de un incidente menor ni, por desgracia, de un hecho aislado”

“No estamos hablando de un incidente menor ni, por desgracia, de un hecho aislado, cuando son dos casos en solo dos años”, afirma el PSOE, que califica de “absolutamente intolerable” que mujeres ingresadas en un hospital público, en situación de vulnerabilidad y bajo responsabilidad de la administración sanitaria, hayan sido víctimas de agresiones sexuales.

La Federación Socialista de Ibiza reclama a la consellera de Salud, Manuela García, que comparezca públicamente y explique qué conocimiento tenía de los hechos, qué actuaciones se llevaron a cabo, qué protocolos se activaron y qué medidas se han adoptado para proteger a las mujeres ingresadas en Can Misses.

“Las mujeres deben sentirse seguras en cualquier espacio, pero especialmente en un hospital, donde se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad”, subraya la formación. El PSOE también ha trasladado su apoyo y solidaridad a las víctimas y ha reclamado actuar “con la máxima contundencia” para aclarar los hechos, reforzar la seguridad dentro del centro hospitalario y garantizar que una situación así no vuelva a repetirse.