La Policía Nacional acerca su trabajo a los niños de Ibiza con jornadas de puertas abiertas.

La Policía Nacional en Ibiza ha desarrollado durante este curso escolar siete jornadas de puertas abiertas de la Comisaría dirigidas a centros de Primaria, dentro de las acciones del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

Según ha informado la Jefatura de Policía de Baleares, las actividades las ha organizado por la unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ibiza y han permitido que niños y niñas de distintas edades compartieran un día con los agentes.

Recorridos, charlas, magia y fotografías

Durante las visitas, los escolares realizaron un recorrido guiado por las zonas "más amables" de las instalaciones y participaron en el aula en la charla interactiva 'Tu Policía', en la que pudieron plantear a los policías de la unidad cuestiones previamente trabajadas a través del hilo conductor de textos periodísticos.

Posteriormente, el 'Mago Paco' sorprendió a los asistentes con varios trucos de magia relacionados con la labor policial. Después, los más pequeños pasaron por el photocall policial vestidos con uniformes de agentes de policía infantil para obtener una foto de recuerdo.

Tras la merienda, las actividades continuaron en el exterior con un circuito de habilidad y destreza policial. Los escolares también pudieron subir a un coche radio-patrulla para verlo desde dentro y conocerlo con detalle.

La Policía Nacional señala que estas jornadas han sido "muy bien recibidas" por los centros educativos, que consideran sus objetivos y su desarrollo "interesantes" para complementar las actividades educativas de los más pequeños de Vila.