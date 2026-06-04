Playas de Ibiza: Sant Antoni renueva su compromiso con la lucha contra la venta ambulante en el litoral

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, junto con la regidora de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, y el jefe de la Policía Local, Tomas Monzó, presentaron durante la mañana de este jueves en Caló des Moro el inicio de la quinta temporada de la Unidad Territorial de Playas. Se trata de un dispositivo policial compuesto por dos agentes montados en bicicletas eléctricas, aunque se espera que se incorporen dos más en breve.

Inicio de la Unidad Territorial de Playas de Sant Antoni / J.A.RIERA

Este equipo, que en ocasiones también utiliza motos náuticas como elemento sorpresivo, será el encargado de vigilar las zonas del litoral portmanyí para intervenir la venta ambulante, una reclamación histórica de los comercios y restauradores de la zona. Los agentes también intervendrán en vehículos policiales, rotulados o no. "Es una unidad que ha tenido muy buena acogida y que continuará un año más con cuatro agentes", explicó Marcos Serra. Los horarios de patrulla abarcarán desde media mañana hasta bien entrada la tarde.

Coordinación policial

Los agentes trabajan en coordinación con los servicios de socorrismo de las playas, en caso de tener que intervenir en alguna incidencia. También están en contacto con la nueva unidad de inspección del litoral del Govern balear, encargada de intervenir en el chárter ilegal, un equipo que en lo que va de año ya ha iniciado 35 expedientes sancionadores en esta materia con propuestas de sanción que, en total, superan los 92.000 euros.

La regidora de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, explicó que estos agentes tienen su base en la playa de s’Arenal, desde donde pueden abarcar mejor toda la zona del litoral del centro del municipio. Desde el Consistorio destacaron que durante la temporada de verano de 2025 la unidad registró un total de 2.159 intervenciones, entre ellas 115 actuaciones vinculadas a la venta ambulante ilegal.

Neus Mateu, Tomás Monzó y Marcos Serra, durante la presentación / J.A. Riera

Es el quinto año que se forma esta unidad territorial de playas, y se espera que el año próximo tenga una cobertura aún más amplia. De esta forma, Sant Antoni continúa su lucha contra la venta ambulante, un negocio informal prohibido por la regulación municipal y que estaba muy extendida en el litoral portmanyí, especialmente en Cala Salada y Cala Saladeta, donde tradicionalmente había grupos organizados que vendían mojitos. Algunos de estos grupos, además, amenazaban e intimidaban a nuevos vendedores y se comportaban de forma territorial para anular a sus posibles competidores y garantizar el monopolio de un negocio lucrativo que regentaban fuera de la normativa sanitaria, sin los permisos correspondientes y sin tributar a la hacienda pública.