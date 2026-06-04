El personal de las ambulancias de Ibiza recibe a la consellera de Salud con una sonora pitada

Una sonora pitada ha recibido esta mañana a la consellera balear de Salud, Manuela García, cuando se dirigía a la puerta de acceso del centro de salud de Sant Jordi, en Sant Josep. La responsable de la sanidad pública de la Comunitat se ha desplazado de nuevo a la isla, esta vez para presentar nuevos ecógrafos en esta instalación sanitaria.

Aprovechando esta oportunidad, una representación de los trabajadores en Ibiza de la empresa pública Gsaib, que gestiona el servicio de ambulancias en la Comunidad Autónoma, la han recibido con una pitada y al grito, megáfono en mano, de "Nosotros también somos importantes". Reclaman que llevan ocho años sin que se adapte la plantilla a la nueva normativa, incumpliendo lo estipulado en la propia ley y su disposición adicional 15, que no se ha negociado la Relación de puestos de trabajo y sus complementos retributivos y que la empresa Gsaib pretende absorber masa salarial de los trabajadores y "reconvertirla en un concepto indemnizatorio como es el complemento de insularidad".

De hecho, anuncian cuatro jornadas de paros durante el mes de junio -los días 16, 19, 24 y 26- y advierten de que la huelga será indefinida a partir del 29 de junio en el caso de que no hayan alcanzado "ningún avance serio" en la negociación.

Aunque en un primer momento la consellera ha seguido caminando sin hacer caso a los trabajadores, finalmente se ha parado y ha intercambiado unas palabras con el que ejercía de portavoz, con quien se ha comprometido a solventar la situación.